DUNLOP「e. ENASAVE」が トヨタ自動車の次世代モビリティ「e-Palette」に装着
発行:2025年10月8日
住友ゴム工業(株)(社長：山本悟)は、9月15日に発売された、さまざまなモビリティサービスに活用できるバッテリーEV「e-Palette」の国内向け新車装着用タイヤとして、DUNLOP(ダンロップ)「e. ENASAVE（イー エナセーブ）」の納入を開始しました。
「e-Palette」
「e. ENASAVE」
■タイヤサイズ： 235/60R17 117/115N LT
「e-Palette」は広い室内と大きな窓による開放感を活かし、移動手段にとどまらず、店舗やサービス空間など、一台のクルマでさまざまなモビリティサービスに対応します。多様な使い方で新たな移動体験を提供し、デザイン性の高い外観でまちの景観にも変化をもたらします。
今回装着される「e. ENASAVE」は、ドライ・ウエット路面におけるブレーキ性能と操縦安定性に加え、浅雪路性能も高めたオールシーズンタイヤです。突然の降雪など、季節や天候に左右されずに様々な路面状況で安定した走行性能を発揮することにより、「e-Palette」の安全で快適な運行を支えます。
新パターンと新トレッドゴムの採用により、ドライ・ウエット路面でのグリップ力やブレーキ性能を高めるとともに、静粛性、低燃費、耐摩耗、乗り心地、浅雪路性能を高い次元でバランスさせています。
また、当社独自の黒色デザイン技術「Nano Black（ナノブラック）」をタイヤ側面のブランドロゴに採用し、視認性を向上させるとともに、デザイン性を高めることで高級感を演出しています。
＜ご参考＞
■「e-Palette」ニュースリリース
https://global.toyota/jp/newsroom/corporate/43305367.html
■「Nano Black（ナノブラック）」ニュースリリース
https://www.srigroup.co.jp/newsrelease/2021/sri/2021_068.html
<商品・イベントに関するお問い合わせ先>
タイヤお客様相談室 TEL:0120-39-2788