「おいしい酸化防止剤無添加※1ワイン シードル ロゼ」を10月28日（火）に数量限定発売

キリンホールディングス株式会社

メルシャン株式会社（社長 大塚正光、以下メルシャン）は、「おいしい酸化防止剤無添加ワイン」シリーズから、「おいしい酸化防止剤無添加ワイン シードル ロゼ」を10月28 日（火）に数量限定で発売します。

※1 亜硫酸塩無添加

近年シードル市場は、「RTD※2のような気軽さ」と「特別感」があるとして、注目されています※3。今回発売する「おいしい酸化防止剤無添加ワイン シードル ロゼ」は、りんご果汁にカシス果汁を加えた、果実感あふれる味わいが特長で、りんごの濃厚な果実感とカシスの甘酸っぱさが調和した、飲みやすく心地よい微発泡感が広がります。また、パッケージには、視認性の高い華やかなデザインを採用し、金のグラスアイコンやカットりんごとカシスのイラストをあしらい、品質感と特別感を演出しています。

※2 Ready to Drinkの略。栓を開けてそのまま飲めるアルコール飲料

※3 2024年メルシャン調べ

●中味について

・りんごの濃い果実感とカシスの甘酸っぱさの調和がとれた飲みやすい味わい。

●パッケージについて

・みずみずしいカットりんごとカシスのイラストに加え、特別感のある背景で視認性の高い華やかなパッケージ。

・ブランドアイコンである金のグラスで品質感やワインらしさを表現。

メルシャンは、ワイン事業スローガン「ワインのおいしい未来をつくる。」のもと、ワインのある豊かな時間を通じて、人と人とのつながりを楽しんでいただけるよう、さまざまな提案を続けていきます。

-記-

1．商品名 「おいしい酸化防止剤無添加ワイン シードル ロゼ」

2．発売日・発売地域 2025年10月28日（火）・全国

3．容量・容器 500ml

4．カテゴリー分類 果実酒（発泡性）１.

5．アルコール度数 5％

6．価格 オープン価格