『マネーフォワード Admina』、アカウント管理業務を大幅に効率化する「オートメーション機能」を提供

マネーフォワードｉ株式会社は、『マネーフォワード Admina』において、「オートメーション機能」を提供します。これにより、従業員の入退社日をトリガーとして、SaaSアカウントの発行・削除が自動で行えます。

「オートメーション機能」は、従業員の入退社日などをトリガーとして、必要なSaaSアカウントを自動で発行・削除できる機能です。『マネーフォワード Admina』は「Admina Directory」※によって、人事部門のDBとデータ連携しているため、入社日や退職日などをトリガーとして設定することで、人事DBに変更が加わると、SaaSアカウントの作成・削除を自動で行います。全従業員への一律発行や、特定の部門・職種別での発行など、条件に応じた自動処理も可能です。

※「Admina Directory」は、情報システム部門の業務に特化した人事台帳を作成・管理できる機能です。

今後は、既存のワークフローシステムと連携し、アカウントの発行・削除を承認プロセスに組み込む予定です。さらに、IdP（Identity Provider）を通じたSaaSの自動割り当てや、プロフィールのプロビジョニングなど、機能拡張を進めていきます。

詳細は下記URLをご覧ください。

機能ページ

URL：https://admina.moneyforward.com/jp/features/automation

オンラインデモ

URL：https://admina.moneyforward.com/jp/onlinedemo/automation

■提供背景

SaaSのアカウントライフサイクル管理は、多くの情シス担当者を悩ませています。近年、企業が利用するSaaSの数が増加しているほか、月末月初に業務が集中することにより、多くの時間を要する作業となっています。当社にも多くのユーザーから限られたリソースでの管理が困難である、アカウント利用状況の可視化だけでなく管理業務ごと自動化したい、などといった声が届いていました。これらの課題を解消するため、従業員の入退社と同時に必要なアカウントの発行・削除が自動で行える機能の提供を決定しました。

また、本機能は『マネーフォワード Admina』がこれまで強化してきた、アカウントやデバイスの管理、情シス向けの従業員DBを作成できる「Admina Directory」などを基盤としています。自動化において必要な最新の従業員の入退社情報や、IT資産のデータが蓄積したことで実現しました。

『マネーフォワード Admina』は「オートメーション機能」により、アカウント管理の業務効率化を実現し、情シスの方々が限られたリソースで管理業務を回せるよう、自動化を通じてサポートします。

■ マネーフォワードｉ株式会社 取締役 CPO 村上勝俊

この度、『マネーフォワード Admina』における「オートメーション機能」を正式にリリースできることを大変嬉しく思います。アカウント・デバイス管理、そしてヘルプデスク業務は、情報システム部門にとって最も多くの時間を要しています。本機能はそれらを自動化することで、課題解決の決定的な一歩を踏み出せると考えています。

私たちは、単なる効率化に留まらず、情報システム部門が企業の成長を支える戦略的パートナーへと進化する未来を切り拓いていきます。今後もユーザーの皆さまの声に真摯に耳を傾けながら、IT運用の常識を覆すプロダクトを創造し続けます。ぜひ本機能をご体験いただき、その変革の一端を共に実感していただければ幸いです。

■「オートメーション機能」紹介セミナーについて

オンラインにて、「オートメーション機能」のリリースセミナーを開催します。本セミナーでは、当社CPOの村上が開発の背景や設計思想を解説し、新機能をライブデモでご紹介します。入社・退職時のアカウント作成や権限付与といった煩雑なプロセスをどのように自動化できるのか、具体的なユースケースを交えながら解説します。

＜セミナー概要＞

開催日：2025年10月21日（火）12:00～12:30

開催方法：オンライン（Zoomウェビナー）

主催：マネーフォワードｉ株式会社

登壇：マネーフォワードｉ株式会社 取締役CPO 村上勝俊

参加申し込みURL：https://admina.moneyforward.com/jp/seminar/251021

■情シス向け業務OS『マネーフォワード Admina』について

『マネーフォワード Admina』は、SaaSとデバイスの情報を従業員情報と紐付けて管理することで、IT資産を可視化し、入退社に伴う作業の業務効率化を行う“SaaS×デバイス管理OS”です。シャドーITの検出、内部不正による情報の持ち出し対策などのセキュリティ強化や、SaaSの適切な選定や契約・管理を提案し、ITコストの削減にも寄与します。また、ITデバイスに関する割当・在庫管理も可能にします。

URL： https://admina.moneyforward.com/jp

サービス説明動画：https://ceoclone.com/moneyforwardi-admina/01J0JAY3D9B7RAEJP8S6ZHJ9NE

■マネーフォワードｉ株式会社について

名称 ：マネーフォワードｉ株式会社

所在地 ：東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F

代表者 ：代表取締役社長 今井義人

事業開始：2021年2月

事業内容：『マネーフォワード Admina』(https://admina.moneyforward.com/jp）の開発・提供

