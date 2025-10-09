世界の半導体モールドシステム市場の競争環境分析と主要企業ランキング2025
半導体モールドシステムとは、半導体ウェハー上に形成された集積回路を保護し、電極を外部に引き出すための樹脂封止プロセスを実現する製造装置である。このシステムは、主にエポキシ樹脂などの封止材を精密に注入し、硬化させることで半導体デバイスを物理的・電気的に保護する役割を果たす。モールドプロセスは、半導体パッケージング工程の中でも特に重要な工程であり、デバイスの信頼性や耐久性を確保する鍵となる。半導体モールドシステムは、高精度な樹脂注入技術や温度制御技術、成型技術を駆使して、微細な配線や複雑な構造を持つ半導体デバイスに対応している。また、近年では、環境負荷の低減や生産効率の向上を目指した技術革新が進んでおり、低粘度樹脂の使用や高速硬化技術、廃棄物削減技術などが注目されている。このような特性から、半導体モールドシステムは、半導体製造業における基盤的な設備として不可欠な存在となっている。
半導体モールドシステム業界の発展特性として、まず技術集約性が高い点が挙げられる。半導体デバイスの微細化や高性能化に伴い、モールドシステムにはより高い精度と安定性が求められており、設計や製造技術の進化が著しい。次に、多様化が進んでいる。モバイル機器や自動車電装、IoTデバイスなど、用途に応じた異なる封止技術や材料が求められるため、製品ラインナップの多様化が進んでいる。また、環境適応性が強化されている。省エネルギーや廃棄物削減を実現する技術開発が進み、持続可能な生産プロセスの構築が進んでいる。さらに、デジタル化が進展している。AIやIoTを活用した製造プロセスの最適化や品質管理が進み、生産性と信頼性が向上している。これらの特性が、業界全体の競争力を高めている。
市場の成長要因としては、まず半導体市場の拡大が挙げられる。スマートフォンや自動車、データセンターなど、さまざまな分野での半導体需要の増加に伴い、モールドシステムの需要も拡大している。次に、技術革新が市場を活性化している。5G通信やAI、EVなどの新しい技術トレンドに対応するための新しい封止技術や材料が求められており、それに伴う装置の開発が進んでいる。また、環境意識の高まりも要因となっている。省エネルギーや廃棄物削減を実現する技術が注目され、環境負荷の低い製品が求められている。さらに、国際競争力の強化が促進要因となっている。グローバルな供給チェーンの構築や技術標準化が進む中で、製品の国際競争力が向上している。これらの要因が相互に作用し、半導体モールドシステム市場の持続的な成長を支えている。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバル半導体モールドシステム市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/52940/semiconductor-molding-systems）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが6.6%で、2031年までにグローバル半導体モールドシステム市場規模は6.53億米ドルに達すると予測されている。
図. 半導体モールドシステム世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331447&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331447&id=bodyimage2】
図. 世界の半導体モールドシステム市場におけるトップ12企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
