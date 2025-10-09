モレキュラーシーブ市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年09月26に「モレキュラーシーブ市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。モレキュラーシーブに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
モレキュラーシーブ市場の概要
モレキュラーシーブ市場に関する当社の調査レポートによると、モレキュラーシーブ市場規模は 2035 年に約 76億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の モレキュラーシーブ市場規模は約 45億米ドルとなっています。モレキュラーシーブに関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 3.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、モレキュラーシーブ市場シェアの拡大は、グリーンケミストリーと化学品生産における持続可能性の実現によるものです。炭素排出は依然として深刻な環境問題を引き起こし、気候変動や地球温暖化といった大惨事を引き起こしています。その悪影響に対抗するため、世界中のメーカーは、持続可能性に配慮し温室効果を抑制するグリーンケミカル市場へと傾倒しています。モレキュラーシーブは再利用可能で、電力効率が高く、毒性が低いため、特にゼオライトベースのモレキュラーシーブの需要は急増しています。例えば、日本はカーボンニュートラル目標達成に向けて、炭素回収やVOCろ過にモレキュラーシーブを活用しています。
モレキュラーシーブに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/molecular-sieve-market/87137
モレキュラーシーブに関する市場調査では、石油化学および精製分野の拡大により市場シェアが拡大する見通しも示されています。燃料とプラスチックはモレキュラーシーブの一般的な最終用途であり、天然ガスの脱水、分解ガスの乾燥、芳香族炭化水素の精製に役立ちます。さらに、異性体分離や触媒プロセスにおいても不可欠であり、燃料やその他の化学製品の需要が世界中で急増しているため、市場の成長に大きく影響します。
しかし、廃棄物管理の高コストと厳しい環境規制により、今後数年間は市場の成長が抑制されると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331441&id=bodyimage1】
モレキュラーシーブ市場セグメンテーションの傾向分析
モレキュラーシーブ市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、モレキュラーシーブの市場調査は、タイプ/孔径別、材料/組成別、物理的形態/包装別、アプリケーション（機能的用途）別、エンドユーザー産業別と地域別に分割されています。
モレキュラーシーブ市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-87137
世界のモレキュラーシーブ産業の市場調査レポートでは、この材料/組成別に基づいて、合成ゼオライト、天然ゼオライト、活性アルミナ、シリカゲル、その他の吸着材に分割されています。これらのうち、合成ゼオライトは2035年末までに売上高の60%を占めると見込まれています。これは、合成ゼオライトの均一な細孔分布と効率的な吸着特性によるもので、精製業界では天然ガスの乾燥や空気分離に広く利用されています。
モレキュラーシーブ市場の概要
モレキュラーシーブ市場に関する当社の調査レポートによると、モレキュラーシーブ市場規模は 2035 年に約 76億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の モレキュラーシーブ市場規模は約 45億米ドルとなっています。モレキュラーシーブに関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 3.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、モレキュラーシーブ市場シェアの拡大は、グリーンケミストリーと化学品生産における持続可能性の実現によるものです。炭素排出は依然として深刻な環境問題を引き起こし、気候変動や地球温暖化といった大惨事を引き起こしています。その悪影響に対抗するため、世界中のメーカーは、持続可能性に配慮し温室効果を抑制するグリーンケミカル市場へと傾倒しています。モレキュラーシーブは再利用可能で、電力効率が高く、毒性が低いため、特にゼオライトベースのモレキュラーシーブの需要は急増しています。例えば、日本はカーボンニュートラル目標達成に向けて、炭素回収やVOCろ過にモレキュラーシーブを活用しています。
モレキュラーシーブに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/molecular-sieve-market/87137
モレキュラーシーブに関する市場調査では、石油化学および精製分野の拡大により市場シェアが拡大する見通しも示されています。燃料とプラスチックはモレキュラーシーブの一般的な最終用途であり、天然ガスの脱水、分解ガスの乾燥、芳香族炭化水素の精製に役立ちます。さらに、異性体分離や触媒プロセスにおいても不可欠であり、燃料やその他の化学製品の需要が世界中で急増しているため、市場の成長に大きく影響します。
しかし、廃棄物管理の高コストと厳しい環境規制により、今後数年間は市場の成長が抑制されると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331441&id=bodyimage1】
モレキュラーシーブ市場セグメンテーションの傾向分析
モレキュラーシーブ市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、モレキュラーシーブの市場調査は、タイプ/孔径別、材料/組成別、物理的形態/包装別、アプリケーション（機能的用途）別、エンドユーザー産業別と地域別に分割されています。
モレキュラーシーブ市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-87137
世界のモレキュラーシーブ産業の市場調査レポートでは、この材料/組成別に基づいて、合成ゼオライト、天然ゼオライト、活性アルミナ、シリカゲル、その他の吸着材に分割されています。これらのうち、合成ゼオライトは2035年末までに売上高の60%を占めると見込まれています。これは、合成ゼオライトの均一な細孔分布と効率的な吸着特性によるもので、精製業界では天然ガスの乾燥や空気分離に広く利用されています。