AIアバター＆フェイススワップがさらに進化！HitPaw Edimakor 4.4.0が「ディープフェイク」動画制作を革新
2025年10月9日発表
AI動画編集ソフト「HitPaw Edimakor（ヒットポー エディマカー）」は、Windows向け最新バージョン4.4.0を正式リリースしました。
今回のアップデートでは、人気の「AIアバター」「フェイススワップ」機能が大幅に進化。
さらに、話題の「写真エフェクトテンプレート」や「自動歌詞認識」など、クリエイターからSNSユーザーまで幅広く活用できる新機能が追加されています。
■価格とライセンス情報
HitPaw Edimakorは、以下のライセンスプランで提供されています。
月間ライセンス：2,968円（税込）
年間ライセンス：6,468円（税込）3000AIクレジット
永久ライセンス：7,968円（税込）- 5,578円 12,000AIクレジット（限定割引10/15まで）
※30日間の返金保証制度もあり、安心してご利用いただけます。
特別価格を確認したい方はこちら - https://reurl.cc/RkN9yg
■ Edimakor win4.4.0 主なアップデート内容
1. AIアバターが新次元へ - 自然な動きと表情でリアルを再現
今回の4.4.0では、「AI アバター」「おしゃべり写真」「話す動物」「歌う写真」などの人気シリーズが大幅に進化。
さらに新機能「おしゃべりアニメ」が加わり、AIキャラクターの表現力がこれまで以上に広がりました。
◆ 新モデル「Omnihuman 1.0」搭載
最新のOmnihuman 1.0モデルでは、TTS文字数が300字（音声約28秒）に対応。
唇の動きと音声の同期精度が格段に向上し、顔の向きや全身ポーズ、手持ちの小物（例：コーヒーカップ）まで自然に連動します。
これにより、リアルな表情・仕草・発話タイミングを持つ“生きたAIアバター”を生成可能です。
◆ Heygenモデルを新規導入（1000種類以上アバター）
AIアバター生成機能に、世界的に注目を集めるHeygenモデルを新たに採用。
オフィス・屋外・フィットネス・日常・職業・ライフスタイルなど、多様なデジタルヒューマンモデルを1000種類以上搭載し、すべて商用利用が可能。
UGC動画やEC向けプロモーション、企業PRなど、実用性の高いAI人物動画制作を実現します。
◆ 新登場機能：おしゃべりアニメ
線画キャラ・全身カートゥーン・3Dスタイル・二次元キャラなど、多様なアニメ表現に対応。
SNSアイコンや配信キャラ、教育・子供向けコンテンツなどにも応用できます。
◆ 話す動物機能も進化
カートゥーン調の可愛い動物から、リアルな海豹・犬・猫・蛇などの生物まで、幅広く対応。
AIが表情・口の動き・鳴き声のタイミングを自動調整し、まるで本当に話しているかのような“話す動物動画”を作成できます。
2. フェイススワップ機能が強化 - 最大20人同時対応＆プライバシー保護も充実
AIが動画・画像・GIF内の人物を自動で検出し、一度に最大20人までの顔を同時に差し替え可能になりました。
顔の角度や光源、表情までも自動解析し、まるで本物のようなディープフェイク級の自然さを再現します。
さらに今回から、モザイクやステッカー追跡機能も新たに追加。
顔出しを避けたい場合やプライバシーを守りたいシーンでも、AIが対象の顔を自動で追跡しながらエフェクトを適用します。
これにより、エンタメ動画や広告映像はもちろん、プライバシー保護を意識した動画編集にも幅広く対応。
