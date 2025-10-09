薬用・食用ハトムギ‘北のはと’粉を使用した『製菓・製パン レシピコンテスト』を実施 ～ 雑穀アドバイザー・雑穀クリエイター資格保有者を対象に創造的レシピを募集／2025年10月31日（金）締切～
一般社団法人日本雑穀協会は、法人会員の国産生薬株式会社との共催により、薬用・食用ハトムギ ‘北のはと’ 粉を使用した『製菓・製パン レシピコンテスト』を実施いたします。
本コンテストは、雑穀に関する高い知識とスキルを有する雑穀アドバイザーおよび雑穀クリエイター資格保有者を対象に、ハトムギ ‘北のはと’ 粉を活かした創造的な製菓・製パンレシピを募集し、雑穀の魅力と活用の幅を広げることを目的としています。
入賞作品は、日本雑穀協会および国産生薬株式会社のホームページにて、2025年11月中旬に発表を予定しています。
『製菓・製パン レシピコンテスト』公式サイト
https://www.zakkoku.jp/jobs-tears-recipe
［対象レシピ］
ケーキ、クッキー、餅、羊羹、大福、マカロン、カステラ、フィナンシェなどの和洋菓子、カンパーニュ、フォカッチャ、ベーグル、クロワッサン、食パン、惣菜パンなど、製菓・製パン全般
［表彰］
最優秀賞（1点）：30,000円 優秀賞（3点）：5,000円
※ 別途、入賞作品を表彰する場合があります。
［応募対象］
日本雑穀協会認定 雑穀アドバイザーおよび、雑穀クリエイター資格保有者
［発表］
日本雑穀協会および、国産生薬株式会社ホームページに掲載（2025年11月中旬）
※薬用・食用ハトムギ ‘北のはと’ とは
‘北のはと’は、医薬基盤・健康・栄養研究所 薬用植物資源研究センターにより育成され、
2007年（平成19年）に品種登録された薬用・食用のハトムギ糯性品種です。
国産生薬株式会社が独占的利用権を取得し、生産と普及を推進しています。
生薬「ヨクイニン」として使用されるほか、食用としても高い評価を得ています。
国産生薬株式会社ホームページ
https://www.shoyaku.co.jp/
一般社団法人日本雑穀協会は、
事業活動を通じて雑穀の普及に取り組む法人会員と共に、
健全な雑穀業界の発展を目指しています。
【当件についてのお問い合わせ先】
一般社団法人 日本雑穀協会 事務局:中西
〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町15番6号 製粉会館6階
TEL :03-6661-7340 FAX :03-6661-7350
URL : https://www.zakkoku.jp/
E-mail : info@zakkoku.jp
配信元企業：一般社団法人 日本雑穀協会
