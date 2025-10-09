薬用・食用ハトムギ‘北のはと’粉を使用した『製菓・製パン レシピコンテスト』を実施 ～ 雑穀アドバイザー・雑穀クリエイター資格保有者を対象に創造的レシピを募集／2025年10月31日（金）締切～

