人工知能（AI）ロボット犬市場：グローバルリサーチレポート、需要、規模、開発、メーカーシェア、成長、トレンド、見通し（2025年～2035年）である。
Survey Reports LLCは、2025年10月に「人工知能（AI）ロボット市場：タイプ別（研究開発、サービス産業、教育目的、監視・セキュリティ、コンパニオン）、技術別（機械学習、自然言語処理（NLP）、モノのインターネット（IoT）、センサー統合）、エンドユーザー別（産業、軍事・防衛、商業、住宅）―グローバル市場分析、トレンド、機会、予測（2025～2035年）」というタイトルの調査報告書を発表したと明らかにした。この報告書は、人工知能（AI）ロボット犬市場の予測評価を提供しており、成長要因、市場機会、課題、脅威など、複数の主要な市場ダイナミクスを強調している。
人工知能（AI）ロボット犬市場の概要
人工知能（AI）ロボット犬とは、AI技術を用いて本物の犬の行動、動作、相互作用を模倣するよう設計された高度なロボットシステムである。センサー、カメラ、機械学習アルゴリズムを統合し、音声、顔、指令を認識して自律的な移動や感情的反応を可能にする。これらのロボット犬は、コンパニオン、教育、研究、セキュリティ、エンターテインメントなどの目的で使用されている。一部のモデルはユーザーの嗜好を学習し、時間の経過とともに行動を適応させることができる。ロボティクス、AI、自然言語処理の進歩により、AIロボット犬はますますリアルでインタラクティブになり、家庭および専門的な環境で複雑なタスクを遂行する能力を備えるようになっている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、人工知能（AI）ロボット犬市場の規模は2025年に6億2570万ドル（USD 625.7 million）を生み出したとされる。さらに、この市場は2035年末までに28億1750万ドル（USD 2817.5 million）の収益に達すると予測されている。予測期間（2025～2035年）における年平均成長率（CAGR）は約
18.9% で成長すると見込まれている。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な人工知能（AI）ロボット犬市場分析によれば、AIロボット犬市場の規模拡大は、家庭におけるロボット機器の人気上昇、AI・センサー・ロボティクスおよびコンポーネント技術の進歩、コンパニオン・ヘルスケア・セキュリティ・監視分野における需要増加、そしてエデュテインメントおよびSTEM教育需要の高まりといった要因によって促進される見込みである。人工知能（AI）ロボット犬市場の主要な企業には、Boston Dynamics、Unitree Robotics、Ghost Robotics、ANYbotics、AIBrain Inc.、Ubtech Robotics、Hanson Robotics、Agility Robotics、KUKA Robotics、Robotics Plus、Continental AG、Samsung Electronics、SoftBank Robotics、iRobot Corporationなどが含まれる。
また、当社の人工知能（AI）ロボット犬市場調査報告書には、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5つの地域および各国に関する詳細な分析が含まれている。さらに、本調査報告書には、日本のクライアントの特定のニーズに合わせた詳細な分析も含まれている。
目次
● 人工知能（AI）ロボット犬市場の規模、成長分析、および各国における主要プレイヤーの評価である。
● 2035年までの世界の人工知能（AI）ロボット犬市場（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ）に対する需要および機会分析であり、日本を含む各国別の分析を含む。
