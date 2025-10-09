同種軟骨細胞シート（CLS2901C）第３相試験における症例登録に関するお知らせ
当社は、同種軟骨細胞シート（CLS2901C）（以下「本製品」という）の第３相試験におきまして、第1例目の症例が登録（注）されましたことをお知らせいたします。
当社は「同種軟骨細胞シート（CLS2901C）の治験届提出に関するお知らせ」（2023年9月20日付）にてお知らせしましたとおり、本製品の治験届を独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）に提出いたしました。その後、「同種軟骨細胞シート（CLS2901C）の治験開始に関するお知らせ」（2025年3月24日付）のとおり、東海大学と支払金額等ついて合意し、各治験実施施設での症例登録に向けた準備を進めておりましたことにより、本日、本試験において第1例目の症例が登録されました。
なお、本試験に関する詳細情報は厚生労働省の臨床研究等提出・公開システム（jRCT）をご覧ください。
URL：https://jrct.mhlw.go.jp/latest-detail/jRCT2033230587
（注）症例の登録とは、患者（被験者）を臨床試験（治験）に組み入れることが確定したことを指します。
【株式会社セルシード 会社概要】
会社名：株式会社セルシード
代表者：代表取締役社長 橋本せつ子
所在地：東京都江東区青海2-5-10 テレコムセンタービル東棟15F
TEL：03-6380-7490
URL：https://www.cellseed.com/
事業内容：細胞シート再生医療事業・再生医療支援事業
配信元企業：株式会社セルシード
当社は「同種軟骨細胞シート（CLS2901C）の治験届提出に関するお知らせ」（2023年9月20日付）にてお知らせしましたとおり、本製品の治験届を独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）に提出いたしました。その後、「同種軟骨細胞シート（CLS2901C）の治験開始に関するお知らせ」（2025年3月24日付）のとおり、東海大学と支払金額等ついて合意し、各治験実施施設での症例登録に向けた準備を進めておりましたことにより、本日、本試験において第1例目の症例が登録されました。
なお、本試験に関する詳細情報は厚生労働省の臨床研究等提出・公開システム（jRCT）をご覧ください。
URL：https://jrct.mhlw.go.jp/latest-detail/jRCT2033230587
（注）症例の登録とは、患者（被験者）を臨床試験（治験）に組み入れることが確定したことを指します。
【株式会社セルシード 会社概要】
会社名：株式会社セルシード
代表者：代表取締役社長 橋本せつ子
所在地：東京都江東区青海2-5-10 テレコムセンタービル東棟15F
TEL：03-6380-7490
URL：https://www.cellseed.com/
事業内容：細胞シート再生医療事業・再生医療支援事業
配信元企業：株式会社セルシード
プレスリリース詳細へ