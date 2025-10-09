話題のZ世代アイコン・くれいじーまぐねっとがサラツヤ髪の秘密を解禁！デジタルCM公開！

株式会社スターレイプロダクション

株式会社スターレイプロダクション（本社：東京都港区）は、当社所属のクリエイターグループ「くれいじーまぐねっと」（UraN・エア・浅見めい）が、JPSLAB株式会社のヘアケアブランド「アンレーベル ラボ」より発売している新商品集中美容液発想の髪質*1補整ヘアマスク「アンレーベル ラボ DA Pヘアマスク」とヘアスティック「アンレーベル ラボ DA Pヘアスティック」の新デジタルCMに出演することをお知らせいたします。

*1 なめらかさ、うるおい感などの髪の手触りのこと

■出演の経緯

「くれいじーまぐねっと」はYouTube登録者数212万人、SNS総フォロワー数約1,000万人を誇り、Z世代から熱烈な支持を受けるクリエイターグループです。制服姿での企画動画や個性的なファッション・美容感度の高さが話題を集め、若年層にとって憧れの存在となっています。

今回のデジタルCMでは、彼女たちの持つ明るくポジティブな魅力を通して、カラーダメージに負けない“サラツヤ髪”を表現。ファッション・美容分野での活動領域を広げる当社所属タレントの取り組みの一環としても、大きな意味を持つ出演となりました。

■CM概要

くれいじーまぐねっとが出演するCMは、「サロン帰りのサラツヤ髪がつづく」篇と「どんな髪悩みも思いのまま」篇のそれぞれで、メンバー3人の髪に着目した動画3本を制作。計6本が放送されます。

放送開始日：2025年10月9日

出演：くれいじーまぐねっと

「どんな髪悩みも思いのまま」篇

■ストーリーボード

「サロン帰りのサラツヤ髪がつづく」篇

■くれいじーまぐねっと プロフィール

左から、エア/UraN/浅見めい

UraN、エア、浅見めいの 3 人からなるクリエイターグループ。

2018 年にYouTube チャンネルを開設すると、Z世代から熱狂的な支持を受け、一躍ティーンのカリスマへと成長する。YouTubeチャンネル登録者数212 万人をはじめ、SNS 総フォロワー数は約1,000 万人と絶大な影響力を誇る。YouTubeでは”期限切れ JK”を謳い制服姿で仲良く⻘春を楽しむ動画を公開する反面、各自の個性的なファッション性やど派手なキャラクターを武器にSNSを飛び出し雑誌やTV、抜群のトークスキルを買われ大型フェスの総合MCを務めるなど幅広く活躍中。さらに近年では、“女性からだ推進大使”に就任し、女性のヘルスケアについて啓発活動に取り組むなどZ世代インフルエンサーとしては独自の活動展開で注目を集め続けている。

<くれいじーまぐねっと公式SNS>

・YouTube

https://www.youtube.com/@CrazyMagnet

・TikTok

https://www.tiktok.com/@crazy_magnet_3

・Instagram

https://www.instagram.com/crazymagnet.0211

