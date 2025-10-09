グローバル・ブレインと三井不動産が共同で「三井不動産 &イノベーションファンド」および「三井不動産 &フロンティアファンド」を設立

グローバル・ブレイン株式会社

グローバル・ブレイン株式会社（以下、グローバル・ブレイン）は、三井不動産株式会社（本社：東京都中央区 / 以下、三井不動産）と共同で「三井不動産 &イノベーションファンド」および「三井不動産 &フロンティアファンド」（以下、両ファンド総称で「本ファンド」）を設立しました。

三井不動産は長期経営方針「&INNOVATION2030」において、コア事業の成長・新たなアセットクラス・新事業領域の3つを事業戦略「三本の道」として掲げています。今回この「三本の道」につながる事業共創を見据え、総額200億円となる本ファンドを設立しました。本ファンドでは資金提供に留まらず、事業共創を最重視した“戦略的リターン”の実現を目指します。

2015年度に設立した「31VENTURES Global Innovation Fund 1号」以来、グローバル・ブレインは三井不動産とともに、約10年にわたりスタートアップとの事業共創に取り組んできました。この流れをさらに加速させるため、今回新設する本ファンドではグローバル・ブレインと三井不動産の両社で企画・投資・実装まで一体で担う専任チーム体制を構築。これにより意思決定のスピードと実行力を高め、投資先企業との協業を力強く前進してまいります。

グローバル・ブレインは本ファンドの運営において、有望企業の発掘や投資判断、多面的な経営支援、IPO支援を行うほか、三井不動産と協働した事業共創支援を通じて投資先スタートアップ企業の飛躍的成長の実現をサポートしてまいります。

■三井不動産について

会社名 三井不動産株式会社

所在地 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号

代表者 代表取締役社長 植田 俊

創立 1941年7月

資本金 341,800百万円（2025年6月27日現在）

■三井不動産 &イノベーションファンドについて

登記上の名称 ＭＦ-ＧＢ３号投資事業有限責任組合

運用総額 150億円

運用期間 10年間

投資対象 労働力不足解決、各種自動化、建築コスト抑制、オムニチャネル、IPビジネスなど

無限責任組合員 グローバル・ブレイン株式会社

有限責任組合員 三井不動産株式会社

■三井不動産 &フロンティアファンドについて

登記上の名称 ＭＦ-ＧＢ４号投資事業有限責任組合

運用総額 50億円

運用期間 15年間

投資対象 エネルギー、次世代モビリティ、宇宙関連技術など

無限責任組合員 グローバル・ブレイン株式会社

有限責任組合員 三井不動産株式会社

■グローバル・ブレインについて

会社名 グローバル・ブレイン株式会社

所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目17番1号

代表者 代表取締役社長 百合本 安彦

設立日 1998年1月

事業内容 ベンチャーキャピタル事業

URL https://globalbrains.com