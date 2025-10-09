【品川プリンスホテル】厳選したチョコレート＆シーズナルティーを楽しむ冬のアフタヌーンティースイーツコース『Winter Chocolate Story～魅惑のチョコレートアフタヌーン～』を販売

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

FUNな体験を創造する品川プリンスホテル（所在地：東京都港区高輪4-10-30、総支配人：春山新悟）は、メインタワー最上階からの絶景を望む「DINING & BAR TABLE 9 TOKYO」にて、2025年11月16日（日）から2026年1月14日（水）までの期間限定で冬のアフタヌーンティー『Winter Chocolate Story～魅惑のチョコレートアフタヌーン～』を販売いたします。

Winter Chocolate Story～魅惑のチョコレートアフタヌーン～ メニュー（品川プリンスホテル）

趣向を凝らした多彩なアフタヌーンティーは、30代女性を中心に高い人気を集めており、近年では自分に向けた“ご褒美時間”を象徴するライフスタイルの1つとして定着しております。また、英国発祥の文化が日本で広がりをみせていることから、海外から訪れるお客さまからの注目度も年々高まっております。

本コースは、心華やぐ冬の季節に寄り添う、“甘いチョコレートが紡ぐ物語”をテーマに、アフタヌーンティーには珍しいコース仕立てでご提供。当レストランのコンセプトでもある「移ろい」を味わいのなかに表現したほか、英国発祥の「紅茶に寄り添うスイーツ」という原点に立ち返り、香りや味わいはもちろん、コースのメインを飾る“グランデセール”との相性にまでこだわったシーズナルティーをご用意いたしました。

TAKANAWA GATEWAY CITYの開業により国際交流拠点として新たな賑わいを迎えている品川・高輪エリア。当ホテルはコンセプト“FUN! Goes On”のもと、国内外のお客さま一人ひとりの心に刻まれる上質な“冬限定のご褒美時間”をご提供してまいります。

『Winter Chocolate Story～魅惑のチョコレートアフタヌーン～』 概要

DINING & BAR TABLE 9 TOKYO 内観（品川プリンスホテル）

【期間】

2025年11月16日（日）～2026年1月14日（水）

【場所】

レストラン「DINING & BAR TABLE 9 TOKYO」 （メインタワー 39F）

【料金】

\6,800（グランデセール シグネチャー）

\8,300（グランデセール ラグジュアリー）

※税込み・別途サービス料13%

【ご予約・お問合せ】

レストラン総合予約 TEL:03-5421-1114（受付時間：10:00A.M.～6:00P.M.）

『Winter Chocolate Story～魅惑のチョコレートアフタヌーン～』 メニュー

グランデセール シグネチャー ※どちらかをお選びいただけます

詳細を見る :https://www.princehotels.co.jp/shinagawa/plan/table9tokyo/sweetscourse2025_chocolate_storyベリーとショコラのサントノーレパフェ（品川プリンスホテル）【ベリーとショコラのサントノーレパフェ】

ラズベリーソースとベリーメランジェに口どけの良いチョコレートクリームとビターなムースを合わせ、フレッシュベリーとサントノーレ風プチシュー、ショコラ飾りをあしらいました。ラズベリーソルベがアクセントの、甘みと酸味が響き合う華やかなパフェは、多彩なベリーのパーツで最後まで軽やかにお楽しみいただけます。

抹茶のモワローショコラと杏のアイス（品川プリンスホテル）【抹茶のモワローショコラと杏のアイス】

抹茶の苦みとホワイトチョコレートのまろやかな甘みが溶け合う、口どけなめらかなモワローショコラ。和の素材である抹茶を用いながらも洋の要素を取り入れ、軽やかに仕上げました。そして爽やかな酸味の杏アイスを合わせることで、濃厚な抹茶とホワイトチョコレートの甘みが心地よく調和する一皿です。

グランデセール ラグジュアリー

ルージュラタン～3種のアフォガード～（品川プリンスホテル）【ルージュ ラタン～3種のアフォガード～】

バニラアイスに熱々のエスプレッソをかけて楽しむ定番デザートを、チョコレートを主役にキャスティングしました。コーヒーとバニラに、ラズベリーの甘酸っぱさをアクセントに加えた3種のアイスに、ショコラのビスキュイとフレッシュラズベリー、ショコラクリームで華やかにデコレーション。ポイントにコーヒージュレをあしらいました。美しいメッシュ状のチョコレートを飾り、仕上げに熱々のコーヒーショコラソースをかけていただく、特別なグランデセールです。

※事前予約制

TABLE 9 TOKYO厳選シーズナルティー など各種（フリーフロー）

季節のフレーバーやハーブ、香り・味わい・色味を重視し、提供するスイーツとの相性を考えて厳選しております。紅茶の香りとともに美味しく味わっていただき、リラックスした時間をお過ごしいただけます。

TABLE 9 TOKYO厳選シーズナルティー（品川プリンスホテル）

【レッドベイクドアップル】

ドイツの冬の定番デザート『焼きリンゴ』をイメージし、シナモンやナッツ、レーズンなど甘酸っぱく香ばしい味わいを再現したフルーツティーです。ドイツから届いた冬の香りをお楽しみください。

【ジンジャーブレッドティー】

欧米の冬に欠かせないお菓子『ジンジャーブレッド』をイメージした冬の紅茶です。シナモン、カカオなどスパイスの効いた味わいが、体を芯から温めてくれます。

【ルイボスウィンタープラム】

ルイボスをベースとした冬を楽しむハーブティーです。コクのある上質なルイボスに、ローズヒップ、ハイビスカスがほのかに香ります。また、甘くフルーティーなプラムとシナモンの温かな香りを調和させました。

セイボリー ほか（品川プリンスホテル）

ウェルカムドリンク

・メルティーピーチ

セイボリー

・カカオ風味のカリフラワーのムースリーヌ

・白身魚のブランダード仕立て

・トリュフ香る鶏胸肉のシュプレーム

・フォアグラのフォンダン カカオのアクセント

・ズワイガニと蕪のラビオリ

ミニハンバーガー

・スノーチーズバーガー

バラエティデザート ほか（品川プリンスホテル）

バラエティデザート

・チョコレートプリンとベリーのヴェリーヌ

・タルトショコラオランジュ

・ホワイトチョコレートと柚子のオペラ

・ヘーゼルナッツショコラ

パティシエからのおくりもの

・ボンボンショコラ

※写真はイメージです。

※状況により営業内容が変更となる場合もございます。最新の情報は公式Webサイトをご確認ください。

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

※当社のレストラン、宴会場等における食物アレルギー対応につきましては、8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。特定原材料8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。

※上記内容はリリース時点（10月9日）の情報です。