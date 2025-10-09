½é³«ºÅ¡ª¡Ú¤°¤ó¤Þ¤Á¤ã¤óP§°P-UP¡÷½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¡Û½ÂÃ«¡¦»°ÀéÎ¤À×ÃÏ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤Æ10·î22Æü(¿å)¤«¤é¡ª
·²ÇÏ¸©¤Ï¡Ú¤°¤ó¤Þ¤Á¤ã¤óP§°P-UP¡÷½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¡Û¤ò½é³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎPOP-UP¤Ï¡Ö¥¢¥Ë¥á¤°¤ó¤Þ¤Á¤ã¤ó¡×¤È¡¢¤½¤³¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖÂ¿ºÌ¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤ä¿·¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼Â»Ü³µÍ×
- ³«ºÅ´ü´Ö¡¡ 2025Ç¯10·î22Æü(¿å)¤«¤é10·î26Æü(Æü)¤Î5Æü´Ö
- ±Ä¶È»þ´Ö¡¡11:00～19:00
- ³«ºÅ¾ì½ê¡¡½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¡Ö»°ÀéÎ¤À×ÃÏ¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀÆî£±ÃúÌÜ£²£³ー£¸¡Ë
- ¼Â»ÜÆâÍÆ¡¡¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤ä±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÊü±Ç¡¦¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¡£*»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤°¤ó¤Þ¤Á¤ã¤ó¤ÎÅÐ¾ì¤â¡ª¡Ê *¤°¤ó¤Þ¤Á¤ã¤ó¤ÎÅÐ¾ì»þ´Ö¤ÏÉÔÄê´ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Â¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë
- Æþ¾ìÎÁ¶â¡¡ÌµÎÁ
- Æþ¾ìµ¬À©¡¡30Ê¬´Ö¤Ë30¿ÍÆþ¾ì²ÄÇ½¡¢¤È¤¤¤¦¾å¸ÂÀßÄê¤Ç¤ÎÆþ¾ìÀ©¸Â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¤Î¥«¥ì¥ó¥Àー¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤³¤Î¾å¸Â¿Í¿ô¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ëÏÈ¤Ï¿½¹þ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- Æþ¾ìÊýË¡¡¡»þ´Ö¤´¤È¤ËÆþ¾ì¿Í¿ô¡¦ÂÚºß»þ´Ö¤òÀßÄê¤·¤¿¾å¤Ç¤Î¡¢»öÁ°¿½¤·¹þ¤ßÀ©¤Ç¤ÎÆþ¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- Æþ¾ì¿½¹þ¡¡¤°¤ó¤Þ¤Á¤ã¤ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤ªÃÎ¤é¤»Íó¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö ¡Ú¤°¤ó¤Þ¤Á¤ã¤óP§°P-UP¡÷½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¡Û ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤Î¥Úー¥¸¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢»öÁ°¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¥Úー¥¸¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢¿½¹þ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¿½¹þWEB¥Õ¥©ー¥à¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ä(https://e-ve.event-form.jp/pages/6152/oJkTHeUJ6c)
¢£»°ÀéÎ¤À×ÃÏ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ»ÜÀß¤Ï¡¢½ÂÃ«¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥«¥ë¥Á¥ãー¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë³¹¤ÇÇÝ¤Ã¤¿72Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤Îò»Ë¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢Ì¤Íè¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¤¬ÁÏÂ¤¤µ¤ì¤ëÅÁÅý¤È³×¿·¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡¢¼¡À¤Âå¤Î½ÂÃ«¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëµòÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥ì¥ó¥¿¥ë¥¹¥Úー¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤Î¾ì½ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥ì¥ó¥¿¥ë¥¹¥Úー¥¹¤È¤·¤Æ¤Î³èÍÑ¤ò»Ï¤á¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤ÊÂÎ¸³¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÈ¯¿®¤â¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ê°úÍÑ¡§»°ÀéÎ¤À×ÃÏWEB¥µ¥¤¥ÈÆâ¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»¡×¥Úー¥¸(https://3000ri-atochi.com/news/8rMq2Wzc)¤è¤ê¡Ë
½»½ê¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀÆî£±ÃúÌÜ£²£³ー£¸
¥¢¥¯¥»¥¹¡¡JR½ÂÃ«±Ø¥Ï¥Á¸ø¸ý¤è¤ê30ÉÃ
»°ÀéÎ¤À×ÃÏ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹£±F
¢£¤°¤ó¤Þ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ì¾Á°¡§¤°¤ó¤Þ¤Á¤ã¤ó¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡(GUNMACHAN)
ÃÂÀ¸Æü¡§2·î22Æü
Ç¯Îð¡§¿Í´Ö¤À¤È£·ºÐ¤¯¤é¤¤
¹¥¤¤Ê¤³¤È¡§
¡¦³Ú¤·¤¤¤³¤È¡¢¿Í¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¤³¤È
¡¦²¹Àô¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å
¡¦¤°¤ó¤Þ¤Î¿©¤ÙÊª
ÆÃµ»¡§¤ß¤ó¤Ê¤òÌþ¤¹ÉÔ»×µÄ¤ÊÎÏ
»Å»ö¡§·²ÇÏ¸©ÀëÅÁÉôÄ¹
¢£¤°¤ó¤Þ¤Á¤ã¤ó¸ø¼°SNS¡¦WEB¥µ¥¤¥È
Instagram¡§https://www.instagram.com/gunma_gunmachan/
X(¤°¤ó¤Þ¤Á¤ã¤ó)¡§https://x.com/gunma_gunmachan
X(¤°¤ó¤Þ¤Á¤ã¤ó¸ø¼°¾ðÊó)¡§https://x.com/gunmachan_info
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@gunmachan_official
¤°¤ó¤Þ¤Á¤ã¤ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§ https://gunmachan-official.jp/
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
·²ÇÏ¸©Ä£¡¡¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä²Ý
¤°¤ó¤Þ¤Á¤ã¤ó¿ä¿Ê¼¼¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó·¸
TEL¡§027-226-2315
¥áー¥ë¡§gunmachan@pref.gunma.lg.jp