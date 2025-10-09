豊田通商グループの共通人事管理システム基盤として豊通ヒューマンリソースが「TeamSpirit」を採用

株式会社チームスピリット

株式会社チームスピリット（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：道下 和良、以下チームスピリット）は、豊田通商グループの人事機能をもつ豊通ヒューマンリソース株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：大川 久志、以下豊通ヒューマンリソース）が、豊田通商グループの人事管理システムにおける共通基盤として勤怠管理などの業務改善・効率化を支援する統合クラウドサービス「TeamSpirit」を採用したことをお知らせします。

豊通ヒューマンリソース株式会社は、豊田通商グループの人事業務の集約・合理化を目的に2004年に設立されました。その後、人事サービス事業へと事業領域を拡大し、総合人事サービス会社としてグループ企業の人事業務全般を幅広く支援しています。

近年、ワークスタイルの変化や加速する人材流動化、個人のキャリア観の多様化など企業を取り巻く環境は大きく変化しています。豊田通商グループ各社においても人事部門への期待と責務は高まっており、各社がさらに成長していく中で経営戦略・事業戦略と人財戦略を連動させる人的資本経営の推進において、人事機能の強化は欠かせない重要な経営課題となっています。

その人事機能の強化にあたり、同社では勤怠管理において、コンプライアンス遵守と労働生産性の向上の両立を重視しており、リアルタイムで可視化された従業員の就業状況を確認できる「TeamSpirit」が高く評価され、グループ共通の人事管理システム基盤として採用されました。

TeamSpiritはクラウドサービスでありながら、各グループ企業によって異なる就業規則や勤務体系の多様性をひとつのシステムで実現することが可能です。また、労働基準法の改正など法制度の変更にタイムリーに対応できることで、勤怠管理業務の効率化に加えて、迅速かつ確実な人的資本情報の整備が期待されます。

チームスピリットはこれからも、顧客企業における個々の従業員の成功と組織全体の成果達成の両立を支援し、その持続的な成長に貢献していくことを目指します。

■豊通ヒューマンリソース株式会社 代表取締役社長 大川 久志様 コメント

このたびチームスピリット様との協業は、豊田通商グループ共通のシステムインフラ構築の一つとして、勤怠システムを導入し労務管理の標準化及び業務の合理化・効率化を進めてまいります。

さらに今後は、両社の強みを融合することでコンプライアンスリスクの低減、労務管理の高度化・効率化およびユーザビリティの向上を実現していきたいと考えております。

【「TeamSpirit」について】

TeamSpiritは、業務の改善・効率化を支援する勤怠管理、工数管理、経費精算など、社員が毎日使う社内業務を一元化したクラウドサービスです。さらに、チーム力を強化する採用、イネーブルメント、スキル・力量管理などのタレントマネジメント、出勤から退勤までの1日の活動情報であるワークログの取得と活用など、組織を強くし、チームの成功を実現するさまざまな新プロダクトが加わり、Team Success Platform「TeamSpirit」として提供価値を拡張しています。高いセキュリティと安定性を誇るSalesforceプラットフォーム上で稼働し、出社から退社までの働く人のあらゆる活動情報に、個人だけでなくチーム全体のパフォーマンスに関する情報を掛け合せ、生産性向上を支援する統合型クラウドサービスです。

サービスサイト：https://www.teamspirit.com/ja-jp/ (https://www.teamspirit.com/ja-jp/)

【株式会社チームスピリットについて】

チームスピリットは、チーム力の最大化の観点から、人的資本の生産性向上を実現する統合型クラウドTeam Success Platform「TeamSpirit」を提供するSaaS企業です。目指すべき経営戦略の実現に向けた最適な働き方や人材活用はもちろん、人とAIが協働し、チームの生産性向上や人的資本経営の実現に向けた支援に取り組んでいます。個の成長と組織全体の成果を両立し、企業の持続的な成長に貢献いたします。



「チームスピリット」および「TeamSpirit」は株式会社チームスピリットの登録商標です。

■会社名：株式会社チームスピリット

■所在地：東京都千代田区内幸町2-1-6 日比谷パークフロント19F

■代表者：道下和良

■証券コード：4397（東証グロース）

■コーポレートサイト：https://corp.teamspirit.com/