キャンパスからエキナカへ 神田外語大生 × JR東日本クロスステーション NewDaysで「世界を味わうおにぎり」を期間限定発売！
神田外語大学(千葉市美浜区／学長 宮内孝久) 外国語学部 国際コミュニケーション学科の鶴岡公幸教授ゼミの学生たち は、株式会社JR東日本クロスステーション リテールカンパニー（東京都渋谷区／カンパニー長 高橋徹）が運営するNewDaysのオリジナル商品ブランド「ニュータス」と連携し、「世界を味わうおにぎり」をコンセプトに、オリジナルおにぎり3種類を企画・開発しました。2025年10月14日(火)からJR東日本エリアのNewDaysにて期間限定で販売されます。世界の言語や文化を学ぶ学生が、大学での学びを生かして試行錯誤を重ねて生み出した商品です。「ニュータス」のブランドコンセプト“あたらしい、欲しいをつくる。”と学生の国際的な視点が融合し、エキナカから“食の旅”を提案します。
■キャンパスからエキナカへ「世界を味わうおにぎり」
今回開発されたのは、世界の人気料理をテーマにした3種類のおにぎりです。学生ならではの着眼点とニュータスのアイデアが融合し、手軽に食べながら旅行気分を味わえるラインアップとなりました。2025年10月14日(火)から、JR東日本エリアのNewDaysにて期間限定で販売されます。
・商品名①
シーフードパエリア風おにぎり（もち麦入り）
・商品説明
スペイン料理のパエリアをおにぎりにしました。イカ、あさり、赤ピーマン、玉ねぎを炊き込んだもち麦入りのパエリア風ご飯に、海老をトッピングした、彩り鮮やかなおにぎりです。
・販売エリア
首都圏及び静岡・長野・宮城・福島・山形・岩手の各県内・新潟駅
・価格（税込）
240円
・商品名②
ナシゴレン風おにぎり
・商品説明
インドネシア料理のナシゴレンをおにぎりにしました。もち米入りの醤油飯に玉ねぎ、鶏挽肉などを入れ、ナシゴレンソースで炒めました。赤ピーマンや緑ピーマンで鮮やかに仕上げました。アクセントにコリアンダーパウダーを加え、ピリっと辛く、目玉焼きとの相性も抜群です。
・販売エリア
首都圏及び静岡・長野・宮城・福島・山形・岩手
・価格（税込）
220円
・商品名③
スゴおにビビンバ風おにぎり（チーズソース＆サムギョプサル入り）
・商品説明
韓国料理のビビンバをイメージしたスゴおにです。胡麻油で炒めた人参・小松菜とゼンマイのナムルを混ぜ込んだビビンバ風ご飯で、キムチ入りのナムルとサムギョプサル、チーズソースを包みました。
・販売エリア
首都圏及び静岡・長野・宮城・福島・山形・岩手の各県内・新潟駅
・価格（税込）
380円
■企画経緯
鶴岡ゼミでは、マーケティングを実践的に学ぶ一環として食品企業との共同開発を続けてきました。今回もJR東日本クロスステーションと何度も打ち合わせや試食を重ね、「世界の食文化をもっと身近に」という思いから商品を完成させました。
＜プロジェクトメンバーのゼミ生たち＞
① 笹目 彩遥（ささめ あすみ）さん／外国語学部 国際コミュニケーション学科 国際ビジネスキャリア専攻4年
② 矢部 颯太（やべ そうた）さん／外国語学部 英米語学科 4年
③ 山下 希咲（やました きさき)さん／外国語学部 英米語学科 3年
④ 森瀬 春香（もりせ はるか）さん／外国語学部 イベロアメリカ学科 スペイン語専攻 3年
⑤ クリット 梛奈（くりっと だな）さん／外国語学部 国際コミュニケーション学科 国際コミュニケーション専攻 3年