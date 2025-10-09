こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【青山学院大学】2027年4月、青山キャンパスに「統計データサイエンス学環（仮称）」を設置（構想中）
青山学院大学は、2027年4月に「統計データサイエンス学環（仮称）」の設置を構想している。
「統計データサイエンス学環」は、同大が初めて青山キャンパスに設置する理系の学士課程であり、学部の枠を越えた「学部等連係課程」として設置される。これにより、2027年4月から、青山学院大学は11の学部に加えて、1つの学環を擁する総合大学へと進化する（構想中）。
現代社会は変化が激しく、予測困難な時代といわれている。その中で、さまざまなデータの背後に隠されている「有用な法則や関連性」を見つけ出すことは、未来を予測し、課題を解決するための鍵となる。しかし、そのためには統計的な思考やビッグデータの分析スキル、AIの活用、多様な応用領域への理解が不可欠である。
「統計データサイエンス学環」は、統計学とデータサイエンスの専門的かつ実践的な教育に加えて、既存の5学部*との連係により、数理や情報技術にとどまらない広い学問的視座を得ることができる新しい教育プログラムである。多くのIT企業が集まり、最新情報の発信拠点であるBIT VALLEY渋谷と青山の地で現代社会が求める専門性と実践知を培うデータサイエンス教育を展開する。
*連係協力学部：教育人間科学部、経済学部、法学部、経営学部、理工学部
■概要
【学環名】 統計データサイエンス学環（仮称）
【設置時期】 2027年4月（設置構想中）
【学位】 学士（データサイエンス）
【入学定員】 60名（収容定員240名）
【所属キャンパス】青山キャンパス（東京都渋谷区）
■アドミッション・ポリシー
【知能・技能】
専門分野を学ぶ上で必要な数学、理科、外国語などについて内容を理解し、
高等学校卒業相当の知識を有し、特に数学についての基礎学力を有している。
【思考力・判断力・表現力】
高等学校卒業相当のレベルで、課題に対して多面的かつ論理的に考察することができ、
自分の認識や疑問を、他者にわかりやすく表現して伝えることができる。
【意欲・関心・態度】
数理・データサイエンス・AIといった専門分野に興味があり、
身に付けた専門知識や専門スキルを活用して社会に貢献しようとする意欲がある。
■養成する人物像
「データ分析を通して社会に貢献するリーダーを養成」
データサイエンスに関わる知識と技術を習得するとともに、課題解決に必要なデータの品質と量を見極め、必要に応じて独力で調査の企画と実施ができる「データサイエンティストに相応しい行動力」を育成する。あらゆるデバイスから集められたビッグデータを分析し、そこから得た洞察や知見による課題解決を通して、社会への貢献を目指すサーバント・リーダー**を養成します。
** 青山学院が育成する人物像で、「自由で自立した存在として、他者に仕えるとともに、互いの価値を見出し、それを他の価値とつなぐことによって新しい時代を創造する者」
■学びの特徴
「学環」は、これまでの学部の枠を越え、さまざまな学問を環状につなぎ、分野を横断した教育・研究を行う新しいスタイルである。統計データサイエンス学環では、社会課題の解決に貢献できる実践的な力を磨くため、教育人間科学部、経済学部、法学部、経営学部、理工学部の5学部と連係しながら、データサイエンスについての高度専門教育を軸に、以下のような学環ならではの先進的な学びを展開する。