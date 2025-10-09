こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
東洋大学が11月1日にSDGsシンポジウム『未来を拓く研究力―研究成果の社会実装を通じたSDGsへの貢献―』を開催
東洋大学（東京都文京区／学長 矢口悦子）は、「東洋大学SDGs推進センター」と「東洋大学いのち総合研究機構」の共催で、研究成果の社会実装に取組む３つの研究プロジェクトを事例に、研究活動によるSDGsへの貢献を考えるシンポジウム『未来を拓く研究力―研究成果の社会実装を通じたSDGsへの貢献―』を2025年11月1日（土）に白山キャンパス125記念ホールで開催いたします。
本学では、創立者・井上円了の哲学に基づき、"誰一人取り残さない社会"の実現を目指し、教育・研究活動に取り組んでいます。本シンポジウムでは、持続可能な社会づくりが理念にとどまらず、今まさに具体的な行動として求められる時代において、研究者による社会貢献のビジョンや、産学連携による実践事例を紹介します。 こうした事例を通じて、研究成果をいかに社会課題の解決やSDGsの達成につなげていけるのかをともに考えるシンポジウムです。
また、基調講演は、SDGsやESGに取り組む企業調査やサステナビリティ人材の育成を手がける、日本総研の村上芽（むらかみ めぐむ）氏をお招きし、これまでの経験を踏まえたSDGsに貢献するビジネスの展望についてお話しいただきます。
本シンポジウムを通じて、より豊かで公平な、地球に優しく持続可能な未来への歩みを共有します。どなたでも参加いただける公開シンポジウムですので、ぜひご来場ください。
【実施概要】
・開催日時：2025年11月1日（土）13:00～16:15
・場所：東洋大学 白山キャンパス8号館7階 125記念ホール（東京都文京区白山5-28-20）
https://www.toyo.ac.jp/about/introducing/access/#anc01
＊オンライン同時開催
・プログラム
13:00～ 挨拶：東洋大学 学長 矢口悦子
趣旨説明：東洋大学 SDGs推進センター長 金子律子
13:10～ 基調講演：村上芽 氏（株式会社日本総合研究所 創発戦略センター チーフスペシャリスト）
「SDGsに貢献するビジネスのこれまでと、これから」
13:40～ 活動報告
①窪田佳寛（東洋大学 理工学部機械工学科 准教授）
花木美穂 氏（株式会社セブン銀行 ATMソリューション部 ATM開発グループ長）
「バイオミメティクス活用による安心・快適な利用空間の実現」
②西野理子（東洋大学 社会学部社会学科 教授）
「生活も仕事も充足して継続できる社会の実現に向けた、職業キャリアの実証研究」
③井坂和一（東洋大学 理工学部応用化学科 教授）
「安心な水を未来へ ～有用細菌による排水処理技術の開発と普及に向けて～」
15:30～ パネルディスカッション（パネルディスカッションの中で質疑応答を設けます）
ファシリテーター：荒巻俊也（東洋大学 SDGs推進センター 副センター長）
・参加費／参加申込み
参加費無料／参加申込みは、下記の申請フォームから10月29日23：59までに事前手続きをお願い申し上げます。
https://forms.gle/z96avmkfBj8RGdJn6
＊オンライン配信の視聴を希望される方には、手続き完了後、登録メールアドレス宛てに詳細情報をお送りいたします。
●最新のプログラムはウェブサイトをご覧ください。
https://www.toyo.ac.jp/sdgs/center/event/2025symposium/
▼本シンポジウムに関するお問い合わせ
東洋大学SDGs推進センター事務局
ml-sdgs@toyo.jp
▼本シンポジウムご取材に関するお問い合わせ
東洋大学総務部広報課
mlkoho@toyo.jp
