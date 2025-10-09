こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
第17回 佛教大学原爆展 ― 被爆80年記念講演と展示 ― を開催します
佛教大学（京都市北区）では、被爆80年を機に平和への学びを深める「第17回 佛教大学原爆展 ― 被爆80年記念講演と展示 ―」を10月17日（金）・18日（土）に開催します。京都から被爆者として証言運動、核廃絶運動の先頭に立ってこられた花垣ルミ氏による講演「ノーベル平和賞受賞式に同行して」を実施するほか、学生制作の原子爆弾・原爆ドーム模型や絵本・紙芝居朗読、証言者の方の写真展、折り紙体験など、多角的に平和を考える企画を行います。
被爆から80年という節目に、講演と体験的な展示・読み聞かせ・対談等を通じて、地域の皆さま・学生がともに平和について考える機会を提供します。
【開催概要】
●花垣ルミ氏 講演「ノーベル平和賞受賞式に同行して」
日時：10月17日（金）13:00-14:30
会場：佛教大学 紫野キャンパス 常照ホール
演題：「ノーベル平和賞受賞式に同行して」
●展示・体験・紙芝居ブース
日時：10月17日（金）15:00-17:00
10月18日（土）11:00-15:00
会場：1号館 506教室
内容：学生制作 原子爆弾模型・原爆ドーム模型、原爆クイズ、絵本・紙芝居の朗読ほか 来場者特典：学外来場者に記念品を進呈。
小学生以下には抽選で卒業生制作の絵本等をプレゼント（数量限定）。
▼本件に関する問い合わせ先
佛教大学 学長室 広報課
住所：〒603-8301 京都市北区紫野北花ノ坊町96
TEL：075-493-9050
FAX：075-493-9040
メール：koho@bukkyo-u.ac.jp
