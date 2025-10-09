【雛茶】10/10（金）グランドオープン！江戸川橋・神楽坂エリアに新ティースタンドが誕生

リアルパートナーズ株式会社

リアルパートナーズ株式会社（東京都千代田区、代表取締役 山名孝宏）と株式会社タピオカカンパニー（東京都板橋区、代表取締役 川村雅昭）は、2025年10月10日（金）、東京都文京区関口にティースタンド『雛茶 (ひなちゃ)』を共同でオープンいたします。

「毎日でも飲みたくなる味」を目指し、両社が試作を重ねて開発したこだわりのメニューを展開。また、オープン日から1週間限定でお得なキャンペーンも実施いたします。

お茶のブランドを新たに開発！ 毎日飲んでも飽きが来ない味を目指す

飲食事業を展開するリアルパートナーズ株式会社が、新たにティースタンドを立ち上げます。

花の香りとすっきりとして味わいが特徴の『ブラックティー』と、ブラックティーとミルクのハーモニーが楽しめる『ミルクティー』を中心にメニューを展開。特に、黒糖を加えた『黒糖ブラックティー』や『黒糖ミルクティー』は、華やかなお茶の香りと黒糖のほどよい甘さにこだわり、年齢問わず愛される味を目指しました。

トッピングは、タピオカ・ナタデココ・黒糖ゼリーの3種類をご用意。気分によってさまざまな組み合わせをお楽しみいただけます。

お茶以外のメニューも充実

雛茶のメニュー

カフェインレスな生活を送る方にも気軽に立ち寄っていただけるよう、お茶以外のドリンクメニューも開発しました。

すっきりとした味わいが好みの方には『フルーツソーダ』、濃厚な味わいが好みの方には『フルーツフラッペ』がおすすめ。いずれも白桃・キウイ・オレンジの3種類のフレーバーをご用意しており、今後シーズナル商品も発売予定です。

新食感！ つるむにゅタピオカプリンを3種類ご用意

「タピオカをドリンクで楽しむだけでなく、デザートでも楽しんでほしい！」そんな思いから、3種類のタピオカプリンを開発いたしました。香り高いお茶を贅沢に使用したなめらかなプリンと、むにゅっと食感のタピオカのマリアージュをお楽しみください。

オープン記念キャンペーンを開催！ 期間限定100円引き

◆プリンのフレーバー（お茶の種類に合うソースでご提供）- カスタード（カラメルソース）- 東方美人茶（三温糖）- ミルクティー（黒糖ソース）タピオカプリン

「雛茶」のグランドオープンを記念し、お客様への感謝の気持ちを込めて、期間限定のキャンペーンを実施いたします。

◆キャンペーン詳細

期間中、チラシをご持参または雛茶公式Instagramをフォローいただいたお客様限定で、お会計から100円引きとさせていただきます。このお得な機会にぜひご来店ください。

割引券付きチラシ

・開催期間： 2025年10月10日（金）～10月17日（金）

・雛茶公式Instagram：＠hinacha_1010

【店舗概要】

店名：雛茶 (ひなちゃ) -BARON CHICK TEA-

所在地：〒112-0014 東京都文京区関口1-12-2

アクセス：江戸川橋駅 徒歩3分／神楽坂駅 徒歩8分

営業時間：11:30～19:00（L.O. 18:30）

定休日：火曜

株式会社タピオカカンパニーについて

タピオカ屋の運営に取り組むとともに、国内で製造した『自然解凍ブラックタピオカ』『耐冷蔵ブラックタピオカ』を取り扱う卸売事業も展開。国内製造したタピオカを数多くの会社や個人に販売している。

会社概要

社名：株式会社タピオカカンパニー

本社所在地：〒173-0004 東京都板橋区板橋1-49-1

代表取締役：川村雅昭

事業内容：飲食事業、食品卸売業

HP ：https://www.tapiocaya.com/oroshi.html

【リアルパートナーズ株式会社提供サービスの一部ご紹介】

不動産開発、賃貸仲介を中心とする不動産事業や、自社開発したオフィスビルに付加価値を与える自社ブランドの飲食事業を展開。都会の洗練されたマンションの開発を強みとし、利便性と心地よさを重視したデザインを追求。

また、自社開発のビル管理・仲介をはじめ、レンタルスペースやカフェ、ベーカリーなどの飲食事業にも進出し、「訪れた人がまた足を運びたくなる空間づくり」に注力しています。

【会社概要】

社名：リアルパートナーズ株式会社

本社所在地：〒102-0085 東京都千代田区六番町7-11 ESCALIER六番町2F

代表取締役：山名孝宏

事業内容：不動産開発事業、不動産投資事業、不動産サービス事業、飲食事業

設立：2011年3月

HP：https://www.realpartners.jp/