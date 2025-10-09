税理士法人中野会計事務所の札幌事務所におけるfreee会計活用事例を公開　60年以上歴史のある会計事務所のfreee会計の活用と導入推進術

フリー株式会社

フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、北海道を拠点とする税理士法人中野会計事務所（所在地：北海道札幌市、代表社員：中野幸一、以下「中野会計事務所」）の札幌事務所におけるfreee会計の活用事例を公開したことをお知らせします。

■60年以上の歴史のある会計事務所におけるfreeeプロダクトの活用経緯

中野会計事務所は、1962年に創業し、60年以上の歴史と実績知見を基盤として、道内の4拠点と東京拠点で数多くの企業をサポートしています。

そのような中野会計事務所が目指した「理想の事務所像」は、「人」ではなく「仕組み」が業務を回す事務所です。単純な入力や集計業務に人が縛られず、バックオフィスが仕組み化されることで試算表や決算書が自動で作成され、職員はより付加価値の高い業務に集中できること。今回中野会計事務所 札幌事務所内でfreee会計の導入を推進した能登和希氏は、そんな状態を目指して変革に乗り出しました。

能登氏は、freeeプロダクトの導入推進を検討していくなかで、freeeで働く方々がプロダクトに誇りと自信を持ち伴走してくれるという支援体制が心強かったと感じた一方で、事務所内で一斉に大規模展開するとfreee導入プロジェクトが頓挫しかねないと考え、少人数のスモールスタートで「実験する」という設計にしました。また、従来のソフトウェアを使っていた時代から一緒に取り組んできたスタッフに加え、「学ぶ機会があるなら挑戦したい」という前向きな意思を持つスタッフを推進メンバーに迎え入れたかたちでスタートしました。



■少人数の推進チームからスタートし、今後はfreee会計による効率化で付加価値の高い支援業務に注力

導入開始時の推進メンバーが3名だった頃は、freee会計で効率化するための実演型共有会を開催しました。その際に、ファイルボックスや自動登録ルール、取引の消し込みなどを実際のfreee会計の画面を見せながら共有したことで、「使いづらい」というイメージから「効率化できるのかも？」というイメージに変化したと能登氏は話しています。また、札幌事務所内に広がった最大のきっかけは、顧問先全件の業務設計図を作成したことでした。可視化と合意形成を徹底したことで、「freee会計なら本当に効率化できる」という実感が札幌事務所内に広まっていきました。

その後は、推進メンバーを増員し、現在は5名体制で導入や初期設定の対応をしており、未経験者の早期戦力化にも貢献しています。また、税務担当者全員でfreee会計エキスパート試験を取得し、設計思想と基本機能を理解・共通言語化を試みることや、freee会計のデモ用アカウントで手を動かして学ぶ環境も整備したため、未経験者でも短期間で実務に乗りやすく、教える側の負担も明確に下がる工夫を凝らしています。

従来は、決算・申告までの作業に多大な工数を割いていたため、顧問先の効率化が十分に支援できていませんでしたが、freee会計を核に会計・労務・請求などバックオフィス全体をつなぐことで中野会計事務所内の資料回収が楽になるだけでなく、顧問先も本業に集中することができると能登氏は考えています。

今後は、納税支援にとどまらず、その前段の業務設計・運用まで伴走することが会計事務所の付加価値になると考え、5～10年後には、顧問料の中身が「作業対価」から「仕組みと運用の価値」へシフトし、収益構造もよりストック性の高いものへ変わっていくと見ています。

活用事例URL：https://adv.freee.co.jp/case/nakano-2025

■ 税理士法人中野会計事務所 概要

事業所名：税理士法人中野会計事務所

代表社員：中野幸一

設立年：1962年

所在地：北海道札幌市中央区北3条西2丁目2番1 NX札幌ビル8階

URL：https://nakano-ao.gr.jp/

■ フリー株式会社 会社概要

会社名：フリー株式会社

代表者：CEO 佐々木大輔

設立日：2012年7月9日

所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F

https://corp.freee.co.jp/

＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/

＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/

