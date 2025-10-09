こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
成蹊大学 オムニバス講義「共生社会トピックス」における講演を一般公開 「ドイツの技術イノベーション：日本との比較（仮題）」 ～アジア太平洋研究センター主催 講演会～
成蹊大学（東京都武蔵野市、学長：森雄一）は、2025年10月14日（火）に、成蹊大学のオムニバス講義「共生社会トピックス：アジア太平洋地域の国際協力と開発援助」内で行われる講演「ドイツの技術イノベーション：日本との比較（仮題）」を一般公開いたします。
当講演はアジア太平洋研究センター主催で、「共生社会トピックス：アジア太平洋地域の国際協力と開発援助」（後期開講）の第3回目の講義として実施、一般公開されます。当日は、アクセル・カーペンシュタイン氏をお招きし、欧米と日本のイノベーション・システムはどのように異なるのか、技術革新をもたらす企業・政府・大学の研究開発について、国際比較の観点から解説します。
概要は以下の通りです。
□■開催日時□■
2025年10月14日（火） 16:50～18:30（5限）
□■会場□■
成蹊大学3号館303教室
申込不要 ※直接会場にお越しください。
□■講演者□■
アクセル・カーペンシュタイン氏：ドイツ学術交流会（DAAD）東京事務所所長/ドイツ科学・イノベーションフォーラム東京（DWIH東京）所長
（授業担当教員）
永野 護：アジア太平洋研究センター所長／成蹊大学経済学部教授／成蹊大学リーディングリサーチャー
プロフィール等詳細は公式ウェブサイト（ https://www.seikei.ac.jp/university/caps/ ）をご参照ください。
【資 格】 どなたでもご参加いただけます。
【主 催】 アジア太平洋研究センター
▼講演会に関する問い合わせ先
成蹊大学アジア太平洋研究センター
TEL： 0422-37-3549
E-mail： caps@jim.seikei.ac.jp
公式ウェブサイト： https://www.seikei.ac.jp/university/caps
▼本件に関する問い合わせ先
成蹊学園企画室広報グループ
TEL：0422-37-3517
FAX：0422-37-3704
メール：koho@jim.seikei.ac.jp
