【獨協大学】11/12（水）図書館講演会「文学と装丁の楽しい関係ー装丁と装画の醍醐味ー」を開催します
獨協大学（埼玉県草加市／学長・前沢浩子）は、11月12日（水）に第9回図書館講演会「文学と装丁の楽しい関係ー装丁と装画の醍醐味ー」を開催します。
獨協大学図書館では本学学生に図書館に親しみ、図書館の魅力を知っていただくため、書籍に関連した講演会を定期的に開催しています。 昨年度大学創立60周年のイベントの一環として図書館講演会を一般公開したところ、大変ご好評をいただきましたので、今年も一般の方にご参加いただけることになりました。
今年は「文学と装丁の楽しい関係ー装丁と装画の醍醐味ー」をテーマに、出版文化として独自に発展してきた装丁装画の仕事を紹介しながら日本の美しい書物史をひもときます。
詳細は以下の通りです。
日時：2025年11月12日（水） 15：30～17：00
講師：小林 真理 氏 (美術ジャーナリスト)
場所：獨協大学図書館３階 図書館情報セミナールーム(A-308) (先着60名)
対象：在学生・教職員・一般の方
※事前申込は不要です。直接会場にお越しください。
▼本件に関する問い合わせ先
獨協大学図書館
TEL：048-946-1780
