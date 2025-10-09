こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【産業能率大学】株式会社日刊スポーツホールディングスとのコラボレーション授業「イベントプロデュース」小学生対象のビーチバレーボール大会「SANNO CUP」開催～将来的な全国大会開催を見据え、ビーチバレーボールの普及を目指す～
産業能率大学 情報マネジメント学部（神奈川県伊勢原市、以下本学）のコース横断プロジェクト科目「イベントプロデュース」では、ビーチバレーボール競技の普及を目的に、小学生を対象にしたスポーツイベント「SANNO CUP」を2025年10月11日（土）に開催します。
本授業「イベントプロデュース」は、株式会社日刊スポーツホールディングス（旧株式会社日刊スポーツ新聞社）とのコラボレーション授業で、外部講師によるレクチャーや様々なスポーツイベントへの参加を通じて、スポーツイベントの企画・運営やメディアの活用について幅広く学びます。
本授業の実習では、8月に行われた「神宮外苑花火大会」の運営スタッフとして、イベントオペレーションを実践的に学修しました。講義で学んだ知識を実際のイベント運営に生かしながら、スタッフの一員として花火大会を支えました。さらにプレス担当の学生は来場者や関係者への取材・撮影を行い、翌日の日刊スポーツ新聞に掲載する記事を執筆しました。また、「SANNO CUP」開催に向けて、夏休み期間中に会場でのシミュレーションを行い、開会式から閉会式までの流れを確認しながら準備を進めています。
「SANNO CUP」は、ビーチバレーボール競技の普及を目的とした、小学生ビーチバレーボール大会です。将来的には、日本初の小学生ビーチバレーボール全国大会への発展を目指しており、今年の大会は、神奈川県内・東京都内・千葉県内の16チーム・最大160人が出場します。イベント開催に当たり、33名の履修生によって組織される「SANNO CUP 実行委員会」を結成し、プロデューサー、オペレーション、プロモーション、プレスの4部署に分かれて、協力しながら準備活動を進めています。学生たちは、学内外の協力者と連携しながらプロジェクトを遂行することで、行動力や協調性、さらには発信力や忍耐力を養います。
つきましては、ご多用のところ恐れ入りますが、報道関係の皆様にご案内申し上げます。
【開催概要】
■場所：産業能率大学 湘南キャンパス ビーチバレーコート（神奈川県伊勢原市上粕屋1573）
■日時：2025 年10月11日 (土) 8:20～16:30
雨天時10月12日 (日) ※両日雨天の場合は中止
■主催・主幹：産業能率大学 SANNO CUP 2025実行委員会（情報マネジメント学部2年生33名）
■協力：神奈川県平塚地域小学生バレーボール連盟
神奈川・県央小学生バレーボール連盟
東京都町田市少年少女バレーボール協会
■スケジュール：
【開 会 式】 8：20～8：50
【試 合】 9：00～16：00
【閉 会 式】 16：10～16：30
■試合形式：最大 16 チームが参加し、公益財団法人日本バレーボール協会の定める 2025 年度版ビーチバレーボール競技規則に定められている、 4人制競技規則のルール及び当大会の定めた独自ルールにのっとり、予選リーグ及び決勝トーナメントを行う。
■参加費：無料
※本イベントは、大会参加者・関係者以外の方はご来場いただけません。予めご了承ください。
