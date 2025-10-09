タミヤ、しりあがり寿・明和電機ほか現代アーティストの作品展を東京・新橋で開催

株式会社タミヤ

総合模型メーカーの株式会社タミヤ(本社:静岡市・代表取締役社長 田宮信央)は、直営施設「TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO(東京都港区・新橋)」にて、タミヤをテーマとした現代アーティストによる合同作品展「藝プラ展」の巡回展を10/29(水)-11/3(月・祝)までの6日間、開催いたしますのでお知らせします。

京都・西陣にあるアートギャラリー「藝泉（GE-SEN）」で開催された、タミヤをテーマとした現代アーティストによる合同作品展「藝プラ展」。表現者としての土壌に模型作りの原体験があるというクリエイター達の作品が集まった本展では、創意工夫にあふれるアプローチで、それぞれの模型への想いが表現されました。同展の東京での巡回展となる今回は、TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYOのイベントスペース「MODELERS SQUARE(モデラーズスクエア)」で同展の参加作家の作品を展示いたします。施設内に展示されるタミヤの最新アイテムとあわせて、模型が生み出すイマジネーションの広がりをお楽しみください。



■開催概要

藝プラ展 in TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO

開催期間 2025年10月29日(水)15時～11月3日(祝)19時

会場 TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO 内 MODELERS SQUARE

所在地 〒105-0004 東京都港区新橋4-3-1 新虎安田ビル １F

営業時間 平日11:00～20:00/土日祝 10:00～19:00

入場料 無料

※混雑時は入場制限を行う場合があります。

■会場となるMODELERS SQUARE(モデラーズスクエア)■参考:アートギャラリー「藝泉（GE-SEN）」での「藝プラ展」展示の様子■参考:アートギャラリー「藝泉（GE-SEN）」での「藝プラ展」展示の様子

■参加アーティスト（敬称略）：

あきやまみみこ

朝倉世界一

阿部悟郎

片野まん

現代美術二等兵

ザリガニワークス

しりあがり寿

酉松鉱一

パンタグラフ

明和電機

デザイン： 中村至男

協力： 株式会社タミヤ

■会場限定販売アイテム

〇タミヤTシャツ（藝泉マーク入り）4,400円（税込）＊XL/L/Mの3サイズあり

〇模字「藝」手拭い 2,750円（税込）

【施設の概要】

名称 TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO

(読み:タミヤ・プラモデルファクトリー・トーキョー)

TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO 施設外観TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO 施設内TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYO 施設内

TAMIYA PLAMODEL FACTORY TOKYOは「タミヤの今が、ここにある。」をコンセプトに、プラモデル、ミニ四駆、RCカー、工作シリーズなど約6,000種類のタミヤ製品を集め、ものづくりで得られる体験、さらには「模型文化」を世界に発信する、総合模型メーカータミヤのフラッグシップ拠点です。



所在地 〒105-0004 東京都港区新橋4-3-1 新虎安田ビル 1F

営業時間 平日11:00～20:00/土日祝 10:00～19:00

開業日 (グランドオープン) 2024年5月24日(金)

フロア面積 約483平方メートル

【公式情報】

公式HP https://www.tamiya-plamodelfactory.co.jp/

公式X(旧Twitter) @T_Shimbashi(https://x.com/TAMIYA_TOKYO)

公式Instagram @TAMIYA_TOKYO(https://www.instagram.com/tamiya_tokyo/)

【株式会社タミヤについて】

株式会社タミヤ(静岡県静岡市)は1946年創業。車、飛行機、艦船などのプラスチックモデル、ラジオコントロールモデル、ミニ四駆、工作キット、関連製品の製造販売などを行う総合模型メーカーです。 「FIRST IN QUALITY AROUND THE WORLD」品質世界一を常に変わらぬ目標に掲げ、心の豊かさがますます大切になるこれからの時代、世界中の皆様へ充実したホビータイムをお届けするため、模型の可能性を追求し続けています。