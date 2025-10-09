こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
日本女子大学 「人間科学部（仮称）」2028年4月開設の構想を発表ー現実と仮想の境界が曖昧になりつつある現代社会において『人間とは何か』という根源的問いに挑む新学部ー
⽇本⼥⼦⼤学（東京都⽂京区、学⻑：篠原聡⼦）は、2028年4月に「人間科学部（仮称）」の開設を予定（構想中）し、準備を進めてまいります。
この構想は、創立120周年を機にスタートした大学改革の一環となります。2023年4月「国際文化学部」、2024年4月「建築デザイン学部」「建築デザイン研究科」、2025年4月「食科学部」と3年連続で新学部・研究科を開設。2027年4月には「経済学部（仮称）」および「食科学研究科（仮称）」の開設を構想しており、今回の新学部はそれに続くものです。
「人間科学部（仮称）」は、現在の「人間社会学部心理学科」を前身とした「心理学科（仮称）」と、「家政学部児童学科」を前身とした「人間発達学科（仮称）」からなる1学部２学科で、本学初の学部横断による新学部です。文理融合的な視点から人間を科学的に研究し、理論と実践を行き来しながら、「人を知り、人に寄り添い、人を活かす」姿勢を持ち、人間社会の持続的な発展に貢献できる力の養成を目指してまいります。
「人間科学部（仮称）」では、AIやVR（仮想現実）などの技術革新が急速に進み、現実と仮想の境界が曖昧になりつつある現代社会において、「人間とは何か」という根源的な問いに挑みます。
■新学部を象徴する共通科目・プログラムの新設※
新学部では、両学科の共通科目として「人間科学入門」「人間科学演習」などの基盤科目に加え、「アート×サイエンス・プログラム」「メンタルヘルス・マネジメントプログラム」「人間科学実践科目」などの特色ある幅広い学びを展開する予定です。
科学的探究と実践的アプローチという両輪で「視覚芸術×サイエンス」「音楽×サイエンス」「身体表現×サイエンス」「健康×サイエンス」といった文理複合的なテーマに迫ることができるのは、両学科が揃っている「人間科学部（仮称）」だからこそ実現できるダイナミックな学びの融合によるものです。これらの学びを通じて、未来を見据え、人間と社会のウェルビーイングの実現に寄与する人材の育成を目指してまいります。
【特徴的なプログラムの一例】
「アート×サイエンス・プログラム」
"芸術を感性や創造性、表現といった観点から科学的に分析し、人間の感情や認知との関係性を探求"してきた「人間社会学部心理学科」と、"実践的な芸術分野や表現活動を成長支援の手段に取り入れ、表現力や感性を育む教育的アプローチ"に強みをもつ「家政学部児童学科」の特徴を掛け合わせることで、科学的探究と実践的アプローチという両輪で「芸術と人間」の関係に迫ります。
※科目・プログラム名は全て仮称、構想中です
■学科の学びの特徴
人間科学部 心理学科（仮称）
心の働きの普遍的な側面を科学的に探究します。文系的アプローチだけでは困難であった実験的・科学的手法を積極的に取り入れ、「人工知能（AI)」に関する新たな科目も設置することで、現代社会が抱える複雑な課題にも対応できる人材の育成を図ります。
人間科学部 人間発達学科（仮称）
人間の成長や発達のプロセスを多角的に探究します。児童学を基盤に据えながら、科学的・共感的な人間理解や全人的な対人支援の力を高めていきます。さらに、現場におけるフィールドワーク、 企業との連携科目などを通じて、社会学や経営学にも関心を持つ新たな学びのニーズにも応えるとともに、国際交流・海外研修なども推進します。
新学部では、専門的な資格取得を目指すスペシャリストの育成に加え、人間科学に関する広い知見と応用力を備えたジェネラリストも育て、企業・行政など多様な社会の場で活躍できる人材を輩出することを目指します。