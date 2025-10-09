こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
学校法人神戸女学院が10月12日に創立150周年記念式典を挙行
学校法人神戸女学院（理事長：立石 浩一／院長：飯 謙）は2025年10月12日（日）に、創立150周年を迎える。創立記念日である同日には、神戸女学院キャンパス（兵庫県西宮市）において記念式典を挙行。式典は三部構成で、第一部で記念式、第二部で音楽学部による記念演奏、第三部で内田樹名誉教授による記念講演を行う。式典の総合司会は、西靖特別客員教授（毎日放送アナウンスセンター長）が務める。
【本件のポイント】
■10月12日（日）に神戸女学院は創立150周年を迎え、岡田山キャンパスのエミリー・ホワイト・スミス記念講堂において記念式典を挙行する。
■内田樹名誉教授（思想家、凱風館館長）による記念講演、同大音楽学部による記念演奏（世界初演）を実施。総合司会は西靖特別客員教授（毎日放送アナウンスセンター長）が務める。
■創立150周年を記念して、各種記念事業を実施。新棟の建設、重要文化財でもある正門の改修、奨学金の創設等を行う。
神戸女学院は1875年に2人の女性宣教師によって神戸市内で創立され、1933年に現在のキャンパス（西宮市岡田山）に移転した。2014年にはキャンパス内の12の建物が国の重要文化財に指定されている。
創立記念日当日の記念式典は三部構成で行われ、第一部では記念式を実施する。
第二部の記念演奏は、神戸女学院150周年記念合唱隊による合唱「詩編150編 神をたたえよ 音高らかに」、神戸女学院大学音楽学部ウインドオーケストラによる「愛の橋はここに架かりて」、神戸女学院大学音楽学部オーケストラによる「神戸女学院卒業式のための行進曲」の3曲を演奏。いずれも式典当日が初演となる。
合唱曲は、なかにしあかね音楽学部教授（作曲家）、ウインドオーケストラの曲は八木澤教司音楽学部准教授（作曲家）が作曲した。また、「神戸女学院卒業式のための行進曲」は、1928年から1935年まで音楽部（当時）教授を務めたヨーゼフ・ラスカによって作曲されたものを同学部卒業生が編曲し、指揮を松浦修音楽学部教授（指揮者）が務める。
式典第三部は内田樹名誉教授（思想家、凱風館館長）が、「神戸女学院の擁護と顕彰」と題した記念講演を行う。
創立150周年という節目に、改めて「自然と人との調和」を大切にし、神戸女学院の新たな歩みを刻んでいく。
■神戸女学院創立150周年記念式典
【日程】 10月12日（日）
【場所】 神戸女学院キャンパス内（兵庫県西宮市岡田山4-1）
※一般の方のご入場はできません。恐れ入りますがご了承ください。
●神戸女学院 創立150周年 特設Webサイト
https://150th.kobe-c.ac.jp/
＜参考・創立150周年記念事業等＞
1．創立150周年記念募金を活用しての事業
・新棟建設、西門からの歩車分離：新棟「小林季子（こばやしすえこ）記念館」を建設。今年度末に完成予定。
・正門および門衛舎の改修：重要文化財にも指定されている正門および門衛舎について、耐震性能強化のための解体修理を実施中。今年度内に修理完了予定。
・桜並木の復元：減少していた桜並木の復元のため、キャンパス内に約40本の桜を植樹。
・ユニバーサルマナープログラムの実施：2023年度より、大学1年生と高等学部1年生全員を対象にユニバーサルマナー検定3級講座を実施。講座の学びを実践する活動として、2024年度は岡田山キャンパスのバリアフリーマップ作成、西宮市立北口図書館のサービスを広報するイベントを開催。今年4月20日には西宮市市制施行100周年記念式典での案内誘導を実施。10月12日の創立150周年記念式典でも学生たちが来場者の案内誘導を実施予定。
・奨学金の創設：大学に「150周年記念 共通テストスカラシップ制度奨学金」を創設し、今春に同制度を利用して学生40名が入学。
2．その他の事業
・大型交通広告の掲出：阪急大阪梅田駅構内「ムービングウォーク」横の壁面に大型広告を10月6日から10月12日まで掲出。
・フラッグの設置：創立150周年記念フラッグをキャンパス内4か所に設置。
・大型ポスターの設置：学生・生徒が行き交う廊下に創立150周年を記念した大型ポスターを設置。
・同窓会による寄付講座開催：神戸女学院同窓会「公益社団法人神戸女学院めぐみ会」による寄付講座を開催。
《大学》 神戸女学院創立150周年記念めぐみ寄付講座「リベラルアーツへの招待」（全8回、講師8名を招聘） ※のべ約2,300名の学生が履修
《中学・高校》 神戸女学院創立150周年記念めぐみ寄付講演会（全4回）、神戸女学院創立150周年記念めぐみ講演会（1回） ※いずれも全生徒が参加
▼創立150周年記念式典に関する問い合わせ先
学校法人神戸女学院 総務人事課
担当：松本・北村
TEL：0798-51-8505
FAX：0798-51-8506
E-mail：kc-somu@mail.kobe-c.ac.jp
▼本件に関する問い合わせ先
神戸女学院大学 入学センター・広報室
三枝（さえぐさ）、竹内（たけうち）
住所：〒662-8505 兵庫県西宮市岡田山4-1
TEL：0798-51-8585
FAX：0798-51-8583
メール：koho@mail.kobe-c.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/