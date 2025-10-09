glo™のフラッグシップストア「glo™ ストア 銀座」 10月18日にオープン







最新デバイス「glo™ Hilo」シリーズをはじめ、glo™やVELOを体験・購入できる常設拠点10月24日まで豪華景品が当たるストアオープン記念キャンペーン開催スタッフユニフォームは相澤陽介氏がデザインglo™会員専用の加熱式たばこラウンジも2Fエリアにオープン予定