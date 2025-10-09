こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
glo™のフラッグシップストア「glo™ ストア 銀座」 10月18日にオープン
最新デバイス「glo™ Hilo」シリーズをはじめ、glo™やVELOを体験・購入できる常設拠点
10月24日まで豪華景品が当たるストアオープン記念キャンペーン開催
スタッフユニフォームは相澤陽介氏がデザイン
glo™会員専用の加熱式たばこラウンジも2Fエリアにオープン予定
ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社（本社：東京都港区、代表：エマ・ディーン、以下「BATジャパン」）は、加熱式たばこブランドglo™のフラッグシップストア「glo™ ストア 銀座」を、2025年10月18日(土)より東京・銀座にオープンします。
ストア内の1階フロアでは、本年9月1日(月)より全国発売を開始したglo™の最新加熱式たばこデバイス「glo™ Hilo」シリーズをはじめとするglo™デバイスや、「virto™」「neo™」などのたばこスティックを展示しており、実際にその場で体験・購入いただくことも可能です。また、デバイスのアフターケアサービスやお持ちのglo™デバイスへの刻印サービスなども展開予定です。ストアでは、オーラルたばこ製品「VELO」シリーズも体験・購入いただけます。
また、「glo™ ストア 銀座」のスタッフユニフォームは、White Mountaineeringのデザイナーでもある相澤陽介氏によるオリジナルデザインとなっており、glo™のブランドカラーであるオレンジをアクセントとして取り入れつつデザイン性と機能性の両方を実現しました。
なお、2階フロアは、glo™会員専用の加熱式たばこラウンジ「glo™メンバーズラウンジ（仮）」として今後オープンする予定です。
今後も「glo™ ストア 銀座」を拠点に、様々なイベントやコンテンツを展開していく予定です。
BAT ジャパンは今後も20 歳以上の喫煙者の方々に向けて、その多様なニーズにお応えするスモークレス製品の選択肢を提供してまいります。従来の紙巻たばこからスモークレスな代替製品への切り替えを促し、公衆衛生の観点から「たばこハームリダクション」を推進することで、スモークレスな世界の構築を目指します。
『glo™ ストア 銀座』１F施設詳細
■製品の展示・体験・販売ができる体験型スペース
今回オープンする「glo™ ストア 銀座」の1階フロアは、glo™製品を体験・購入いただけます。最新の加熱式たばこデバイスシリーズ「glo™ Hilo」や「glo™ Hilo Plus」と専用たばこスティック「virto™」の全銘柄を実際に試し、その場で購入いただけるほか、「glo™ HYPER pro」や、「neo™」、「KENT」などのglo™ HYPERシリーズ専用スティックなども、体験・購入が可能です。
来店者はスタッフの説明を受けながら、製品のカラーや質感を手に取って確認し、デバイスの操作感やデザイン、たばこスティックの吸いごたえや味わいを比較することが可能です。また、好みに合わせたアクセサリーやカスタマイズを提案する「パーソナライゼーションカウンター」を設置し、個々のライフスタイルに合ったデバイス選択もサポートします。
さらに、お持ちのglo™デバイスのアフターケアサービスや、お好きな文字をデバイスに刻印いただける「glo™刻印サービス」など、お気に入りの一台を、愛着を持って長く使っていただけるサービスも展開します。また、ストアではオーラルたばこ「VELO」の体験・購入も可能です。
ストアオープン記念キャンペーン開催！
『glo™ ストア 銀座』のオープンを記念し、期間中大変お得なキャンペーンが目白押し。
■glo™ x 相澤陽介 コラボレーションアイテムプレゼント
開催日：2025年10月18日（土）
ファッションデザイナー相澤 陽介氏がglo™ ストア 銀座のスタッフユニフォームとアクセサリーとして身に着けるキーチェーンをデザイン。ストアのオープンを記念し、先着50名様で10/18（土）にご来店およびglo™公式サイトのメンバー登録を完了したお客様にキーチェーンをプレゼントします。
※キーチェーンの返品・交換については不良品を除きお受けいたしかねます。
※在庫状況により配布数量が変更になる可能性がございます。また、本キャンペーンは在庫がなくなり次第終了とさせていただきます。
※キャンペーン内容が予告なく変更となる可能性がございます。
■【豪華景品が当たる】 glo™ ガチャ
開催期間：2025年10月18日（土）～ 2025年10月24日（金）
期間中ストアにてglo™ Hiloもしくは glo™ Hilo Plusを購入したお客様はglo™ガチャに挑戦いただけます。 たばこスティック virto™のサンプルや デバイスアクセサリーなどglo™ Hilo関連製品が当たるほか、glo™とのコラボレーターにまつわる豪華景品をご用意してお待ちしております。 景品の詳細については店頭スタッフにお尋ねください。
※景品の内容が変更となる可能性がございます。また、本キャンペーンは景品の在庫がなくなり次第終了とさせていただきます。
※キャンペーン内容が予告なく変更となる可能性がございます。
■【最新デバイスゲットのチャンス】 glo™ Hilo プレゼント
開催期間：2025年10月18日（土）～ 10月24日（金）
期間中ストアにご来店いただいたお客様の中から、毎日ランダムで最大10名様に最新デバイスglo™ Hiloをその場でプレゼントいたします。当選するかどうかは当日のお楽しみ。ぜひこの機会にご来店ください。
※キャンペーン内容が予告なく変更となる可能性がございます。
アーティスト紹介
■ 相澤陽介（あいざわ ようすけ）
ファッションデザイナー / White Mountaineering デザイナー
1977年生まれ。2006年に自身のブランド「White Mountaineering（ホワイトマウンテニアリング）」を立ち上げ、機能性とデザイン性を融合させたアウトドアウェアで世界的な評価を獲得。アディダスやユニクロなどとのコラボレーションも多数手がける。今回のポップアップでは、イベントスタッフが着用するユニフォームのデザインを担当。空間全体の世界観に寄り添いながら、洗練されたスタイルで“ひと目惚れ”の体験を引き立てている。
「glo™ ストア 銀座」店舗概要
店舗名：glo™ ストア 銀座
所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座2-5-19 PUZZLE銀座
オープン日：2025年10月18日（土）
営業時間：10:00-20:00（最終受付 19:30）
休業日：原則ございませんが、イベント開催時など通常営業時間が変更になる場合がございます。
フロア構成：
1F：製品展示・体験・販売
2F：glo™メンバーズラウンジ（仮）（オープン日等の詳細は近日公開予定）
取り扱い製品：
グロー・ヒーロ (glo™ Hilo)、グロー・ヒーロ・プラス (glo™ Hilo Plus) 、グロー・ハイパー・プロ（glo™ HYPER pro）等 各種グローデバイス本体
グロー専用たばこスティック各種（virto™、neo™, KENT, Lucky Strike）
オーラルたばこVELO
グロー・ヒーロ 専用アクセサリー 全製品（ファブリック・スリーブ、スティック・トレイ、スティック・リムーバー、グロー・ケアスティック等）
加熱式たばこglo™について
製品やキャンペーンの最新情報は以下よりご覧いただけます。
glo™公式サイト： https://www.myglo.com/jp/ja/
glo™公式Instagramアカウント（@glo_japan）：
https://www.instagram.com/glo.japan/
特設サイト：http://bit.ly/4l3U6u
BATジャパンについて
社名：ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社
所在地：〒107-6220 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウンタワー20F
代表者：社長 エマ・ディーン（Emma Dean）
公式サイト： https://www.batj.com/
BAT（ブリティッシュ・アメリカン・タバコ）は世界をリードするマルチカテゴリー消費財企業です。英国・ロンドンに本社を置き、48,000人以上の従業員を有しています。私たちは世界トップクラスの科学と研究開発、そして科学的エビデンスに基づいて変革を推進するための決意と進展をまとめた情報リソース「Omni™（オムニ）」のもと、最終的に紙巻たばこが過去のものとなるスモークレスな世界を築き、「A Better Tomorrow™（より良い明日）」を創造することを目指しています。スモークレス製品から生み出される売上高の割合を2035年までに50％に、その消費者数を2030年までに5,000万人に引き上げることを目標として掲げています。
また、天然資源の使用を抑制し、葉たばこ農家の生活水準を向上させ、2050年までにバリューチェーン全体でネットゼロにするという気候目標の達成に向けて取り組んでいます。2024年には「気候変動」「水セキュリティ」「フォレスト」分野の情報開示で、企業の環境情報開示システムを運営する国際的な非営利団体CDPから最高評価のトリプルAとして選定され、環境への透明性と行動への強い意志を示しました。
BATジャパンは、BATの日本法人です。日本では1984年にたばこ販売事業を開始し、2001年にBATジャパンとしての歴史が始まりました。現在、紙巻たばこ、加熱式たばこ、オーラルたばこの輸入および販売を行っています。日本での主力ブランドはグロー（glo™）、ベロ（VELO）、ネオ（neo™）、ケント（KENT）、クール（KOOL）、ラッキー・ストライク（LUCKY STRIKE）です。多様で進化し続ける20歳以上の消費者の好みに応えるために、これらの製品ポートフォリオを取り揃えています。
掲載方法についてのお願い
BATグループでは、たばこ製品のマーケティングを適切に実施するために国際的な自主規準を設定しています。そのため消費者に対するたばこ製品に関するすべてのコミュニケーションには、20歳未満の方へのコミュニケーションをお控えいただくとともに、「喫煙と健康に関する注意文言」を表示することを関係各位にお願いしております。加熱式たばこに関しては、記事掲載していただく際には、「健康に関する注意文言」が表示されるようご配慮いただきたく存じます。ご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
https://digitalpr.jp/table_img/1178/119780/119780_web_1.png