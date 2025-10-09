尼崎市が令和８年10月８日(木)に市制110周年を迎えるにあたり、令和７年７月１日(火)から８月15日(金)までロゴマーク募集を実施し、応募のあった全313作品の中から厳正なる選考の結果、以下のとおり、尼崎市市制110周年のロゴマークが決定しましたのでお知らせいたします。

ロゴマークの原案作成者のほか、優秀賞、子どもデザイン賞受賞者に対して表彰状の贈呈を行いました。



尼崎市市制110周年ロゴマーク

１ 尼崎市市制110周年ロゴマーク

＜作者メッセージ＞

尼崎の伝統野菜、「尼いも」「田能の里芋」「一寸そら豆」が、笑顔で、仲良く手をつないで歩き出すイメージで作成しました。この３種の野菜たちは、尼崎市制110年より、もっともっと昔から育てられ、続いてきた歴史があります。町の伝統野菜を育て続けることと、食することは、人々の心も、町の経済もうるおし、幸せにつながっていくと思います。尼崎市も、ずっとずっと人々に愛され、幸せな気持ち溢れる町であり続けることを願います！

※活用時におけるバリエーションや注意事項は別添の尼崎市市制110周年ロゴマーク等使用ガイドラインのとおり。

２ ロゴマーク原案作成者

氏名：hossy nakkie（ホッシーナッキー）

住所：市内在住

３ 表彰状授与式

日時：令和７年10月８日（水）午後６時45分から

場所：市役所北館２階 特別会議室

備考：市長より各賞 表彰状の授与

４ 主な活用例

当該ロゴマークについては、尼崎市市制110周年に関する周知や職員の名刺に活用します。

その他令和7年10月8日から募集を行う団体や事業者等が主催・販売する110周年記念プロジェクトや市制110周年記念商品でも利用いただくなど、市制110周年記念プロジェクトを展開していく中で広く活用していきます。

＜参考＞

⑴ 優秀賞、子どもデザイン賞 (別紙１)

⑵ ロゴマークの応募状況

・募集期間：令和７年７月１日（火）から８月15日（金）

・応募総数：313件

⑶ 選考状況

有識者で構成される市制110周年ロゴマーク検討会議での意見を受け、最優秀賞１点、優秀賞２点、子どもデザイン賞10点を選考した。

⑷ ロゴマーク等使用ガイドライン(別紙２)

⑸ 市制110周年記念プロジェクト募集要項(別紙３)

⑹ 市制110周年記念商品募集要項(別紙４)