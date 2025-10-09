こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
日本製鉄 日本航空株式会社機内カトラリー向け省資源ステンレス鋼の出荷量が累計500トンを突破
日本製鉄株式会社（以下、日本製鉄）が2017 年より日本航空株式会社（以下、JAL）の機内カトラリー用の素材として供給している、省資源・高純度フェライト系ステンレス鋼「NSSC FW®2（17Cr-Sn-LC,N）」の累計出荷数量が500 トンを突破しました。
NSSC FW（フォワード）シリーズは、日本製鉄の独自規格製品で、世界初の錫（Sn）添加・省資源高純度フェライト系ステンレス鋼です。これまでに日経優秀製品サービス賞・最優秀賞、日経産業新聞賞日本金属学会「技術開発賞」、第4 回ものづくり日本大賞 内閣総理大臣賞を受賞するなど「省資源・高機能エコステンレス鋼」として評価されています。
NSSC FW2 は、汎用鋼種SUS304（18Cr-8Ni）と同等の耐食性を持ちながら、レアメタルの添加量を35%削減した省資源で環境にやさしいエコな素材であることに加え、研磨後の優れた光沢と美しい色味がJAL で評価され、ファーストクラスを始めとする全てのクラスで採用されました。NSSC FW2 は、省資源性から価格安定性に優れるとともに、フェライト系ステンレス鋼としては最高水準の加工性を有し、適正な加工条件下ではSUS304 と同等の成型加工が可能です。
日本製鉄は、今後もお客様のニーズに応えるステンレス鋼の製品開発を進め、国連で採択された「持続可能な開発目標」（SDGs）にも合致した持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
＜JAL 機内で使用されているNSSC FW2 を使用したカトラリー＞
■NSSC FW シリーズのウェブサイト
https://www.nipponsteel.com/product/stainless/nssc/campaigns/fw/
お問い合わせ ： https://www.nipponsteel.com/contact/
