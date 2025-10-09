住民も来訪者も、自然をもっと身近に感じられる暮らしを目指す「NATURE DAYS PROJECT」１２月９日、カンファレンス「となりの自然と、暮らしていこう。」開催

「NATURE DAYS PROJECT」コンセプトビジュアル



【プロジェクトの背景と狙い】

箱根・高尾・三浦エリアは、都心からのアクセスが良く、豊かな自然や歴史・文化を有し、多くの方にお楽しみいただく王道スポット・ルートのある観光地です。各社では、これらの地域を利便性高くお楽しみいただけるよう努めてきました。

一方で、地域の持続可能性を高めるためには、これを磨き続けるのはもちろんのこと、地域人口の維持や担い手不足、混雑の分散、繁忙・閑散期の差などを共通課題として認識しており、鉄道３社で連携し地域内外のプレーヤーを巻き込みながら、新たな魅力・楽しみ方を創出することで、これらの課題の解決を図るべく、本プロジェクトを発足させました。

【本カンンファレンスについて】

これを踏まえ本カンファレンスでは、自然豊かで都心にもほど近い箱根、高尾、三浦エリアにおいて、地域の魅力や価値を活かした新しい取り組みを行なっている地域プレーヤーや、まちづくりに関する有識者をお招きし、トークセッションを実施します。

トークセッション終了後は、有識者との交流の時間をご用意します。本プロジェクトが目指す世界観に共感いただき、これから地域の活動に参画したい個人や企業の方のご参加をお待ちしています。お申し込みは１１月１０日（月）から承ります。

【プロジェクトの目指す将来像】

各エリアはそれぞれ異なる魅力を持っており、その魅力を将来にわたってさらに引き出すことが重要だと考えています。地域で暮らしや体験をつくるプレーヤーをはじめとする多様なパートナーと共創し、従来の魅力をさらに深め発信することで、「日常の中に自然がある暮らし」というライフスタイルを定着させることを目指します。また、将来的には、箱根・高尾・三浦の３エリア以外の地域への波及も視野に入れ、活動を推進してまいります。



発足プロジェクトとカンファレンスの概要は下記のとおりです。

記