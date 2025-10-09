夢じゃない、推しがそこにいる──XRが叶える新時代の推し活。

株式会社PANDORA

VTuberソリューションを提供する株式会社PANDORA（本社：東京都渋谷区、代表取締役：宮瀬卓也/和泉義博）は、XR技術を活用した“VTuberに会える”イベント「POP UP マリナ・リリカ in 秋葉原」を開催いたします。

本イベントでは、最新XR技術によって、まるでVTuberが目の前に存在しているかのような体験を検証。普段は画面越しでしか会うことのできないVTuberと、同じ空間で“会える・話せる”未来型エンターテインメントの可能性を探ります。

技術協力:ソニー株式会社

（※）XRとは、「Extended Reality/Cross Reality」の略称で、現実世界とデジタルな仮想世界を融合させる技術（AR/VR/MR）の総称。位置情報（ロケーション）を活用することで、その場に新たな体験を創出します。

■イベントの見どころ[動画: https://www.youtube.com/watch?v=_lztEzL-HIw ]

【会える】

最新のXR技術によって、初波ぷうる・初波えめる・初波ぐりむがあなたの目の前に現れます。表情や仕草までもがリアルタイムに息づき、まるで夢が形になったかのような特別な出会いをお届けします。

【話せる】

イベントでは、VTuberとの1対1の特別な時間をご用意。会話はもちろん、一緒にドリンクを楽しむことも可能です。ドリンクをご注文いただくと、専用の”魔法”演出が体験できるかもしれません。

【残せる】

イベントの最後には、ツーショットチェキの撮影も可能。忘れられないひとときを、カタチとして持ち帰ることができます。

ホームページはこちら

https://pndr.jp/puuru_pj/

■参加VTuber

初波ぷうる：https://www.youtube.com/@HatsunamiPuuru

10月9日21:30に初配信予定▶︎https://www.youtube.com/watch?v=nT_BwAZKR98

初波えめる：https://www.youtube.com/@HatsunamiEmeru

初波ぐりむ：https://www.youtube.com/@HatsunamiGurimu

※初波姉妹は、本イベントを機にデビューする新人VTuberです。

※各VTuberのYouTube配信は、2025年10月9日より順次スタート予定です。

■開催概要

＜プレスイベント＞

2025年10月28日（火）

＜本イベント＞

2025年11月1日（土）、2日（日）、3日（祝）、8日（土）、9日（日）



＜会場＞

秋葉原「tinktink(ティンクティンク)」

〒101-0021 東京都千代田区外神田4丁目3-10 日宝アキバフロント 8F



＜チケット＞

料金：1枠10分 3,500円（追加メニュー注文で延長10分）

購入方法：事前チケット制



▼チケット購入はこちら

https://pndr.jp/puuru_pj/



■ストーリー & 世界観

海より現れし魔法キャラバン──「マリナ・リリカ」

魔法で世界を幸せにするため、5人の姉妹が旅をする！

本イベントに登場する「初波姉妹」は、魔法で人の姿を得たクラゲたち。

彼女たちが旅の第一歩として選んだのは、秋葉原。

画面の向こうと現実の境界を越え、あなたと交わることで”魔法のカケラ”が生まれる特別な瞬間を体験できます。

PANDORAについて

株式会社PANDORAは「作ろう。世界中の誰かの居場所を」をミッションとして掲げ、孤独死や差別、コミュニティーカーストなどが社会問題とされる現代で、バーチャルタレントの民主化とエンターテインメントの力を通し、「好きなものを好きと言える」「自分らしくいられる」そんな事を、世界中の人が当たり前に言える社会、そして誰かの居場所を作るために挑戦し続けています。XTuber事業ではタレント(三次元)とバーチャルタレント(二次元)の概念を融合。AIをはじめとするテクノロジーを生かし従来マーケットの課題解決とXTuberの一般化を目指します。

