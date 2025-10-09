夢じゃない、推しがそこにいる──XRが叶える新時代の推し活。
VTuberソリューションを提供する株式会社PANDORA（本社：東京都渋谷区、代表取締役：宮瀬卓也/和泉義博）は、XR技術を活用した“VTuberに会える”イベント「POP UP マリナ・リリカ in 秋葉原」を開催いたします。
本イベントでは、最新XR技術によって、まるでVTuberが目の前に存在しているかのような体験を検証。普段は画面越しでしか会うことのできないVTuberと、同じ空間で“会える・話せる”未来型エンターテインメントの可能性を探ります。
技術協力:ソニー株式会社
（※）XRとは、「Extended Reality/Cross Reality」の略称で、現実世界とデジタルな仮想世界を融合させる技術（AR/VR/MR）の総称。位置情報（ロケーション）を活用することで、その場に新たな体験を創出します。
■イベントの見どころ
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=_lztEzL-HIw ]
【会える】
最新のXR技術によって、初波ぷうる・初波えめる・初波ぐりむがあなたの目の前に現れます。表情や仕草までもがリアルタイムに息づき、まるで夢が形になったかのような特別な出会いをお届けします。
【話せる】
イベントでは、VTuberとの1対1の特別な時間をご用意。会話はもちろん、一緒にドリンクを楽しむことも可能です。ドリンクをご注文いただくと、専用の”魔法”演出が体験できるかもしれません。
【残せる】
イベントの最後には、ツーショットチェキの撮影も可能。忘れられないひとときを、カタチとして持ち帰ることができます。
ホームページはこちら
https://pndr.jp/puuru_pj/
■参加VTuber
初波ぷうる：https://www.youtube.com/@HatsunamiPuuru
10月9日21:30に初配信予定▶︎https://www.youtube.com/watch?v=nT_BwAZKR98
初波えめる：https://www.youtube.com/@HatsunamiEmeru
初波ぐりむ：https://www.youtube.com/@HatsunamiGurimu
※初波姉妹は、本イベントを機にデビューする新人VTuberです。
※各VTuberのYouTube配信は、2025年10月9日より順次スタート予定です。
■開催概要
＜プレスイベント＞
2025年10月28日（火）
＜本イベント＞
2025年11月1日（土）、2日（日）、3日（祝）、8日（土）、9日（日）
＜会場＞
秋葉原「tinktink(ティンクティンク)」
〒101-0021 東京都千代田区外神田4丁目3-10 日宝アキバフロント 8F
＜チケット＞
料金：1枠10分 3,500円（追加メニュー注文で延長10分）
購入方法：事前チケット制
▼チケット購入はこちら
https://pndr.jp/puuru_pj/
■ストーリー & 世界観
海より現れし魔法キャラバン──「マリナ・リリカ」
魔法で世界を幸せにするため、5人の姉妹が旅をする！
本イベントに登場する「初波姉妹」は、魔法で人の姿を得たクラゲたち。
彼女たちが旅の第一歩として選んだのは、秋葉原。
画面の向こうと現実の境界を越え、あなたと交わることで”魔法のカケラ”が生まれる特別な瞬間を体験できます。
PANDORAについて
株式会社PANDORAは「作ろう。世界中の誰かの居場所を」をミッションとして掲げ、孤独死や差別、コミュニティーカーストなどが社会問題とされる現代で、バーチャルタレントの民主化とエンターテインメントの力を通し、「好きなものを好きと言える」「自分らしくいられる」そんな事を、世界中の人が当たり前に言える社会、そして誰かの居場所を作るために挑戦し続けています。XTuber事業ではタレント(三次元)とバーチャルタレント(二次元)の概念を融合。AIをはじめとするテクノロジーを生かし従来マーケットの課題解決とXTuberの一般化を目指します。
採用活動の強化に関して
事業の立ち上げにあわせ、採用を強化しております。
創業期から、日本を代表するIPを一緒に作って行く事を楽しめる方の応募をお待ちしております。
HP：https://pndr.jp/