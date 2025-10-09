ギフトにも喜ばれる「TSUKE MOZUKU」、西武・そごう公式オンラインストア「e.デパート」に登場！沖縄の海の恵みを、百貨店を通じて全国へ

山忠食品工業株式会社

山忠食品工業株式会社（代表取締役社長：野村正和）の、沖縄県産もずくを使用した「TSUKE MOZUKU（つけもずく）」が、西武・そごう公式オンラインストア「e.デパート」でお買い求めいただけるようになります。

「e.デパート」は、百貨店ならではのこだわりのラインナップが揃った通販サイトです。

今回の取り扱い開始により、贈り物の場面などで「TSUKE MOZUKU」をより選びやすくなります。

■沖縄もずくを特製だしつゆで味わう「TSUKE MOZUKU」

沖縄県産の「太もずく」を独自の製法で仕上げた「TSUKE MOZUKU」は、まるで採れたてのようなシャキシャキとした歯応えが魅力です。

流水などで解凍し、付属の特製だしつゆにくぐらせるだけで、沖縄らしい「つけて味わう」食べ方を、全国どこでも楽しめます。

沖縄の海の恵みを感じられるパッケージは、お中元やお歳暮、季節のご挨拶などの贈答用としても好評です。

ご家庭用として日常の食卓を彩るのはもちろん、大切な方への贈り物にも喜ばれています。

■贈り物をオンラインで選べる「e.デパート」

「e.デパート」は、西武・そごうが運営する公式オンラインストアです。

食品、スイーツ、ワインなどのギフトから、ファッションやライフスタイルアイテムまで、百貨店ならではの選び抜かれた商品を全国にお届けしています。

「お世話になった方へ贈るものは百貨店で選びたい」という想いに応え、「TSUKE MOZUKU」もラインナップに加わりました。

【「e.デパート」での取扱い概要】

販売開始日：2025年10月8日

取扱商品：TSUKE MOZUKU１セット / ２食入り（だしつゆ付き）



ブランドページ：https://edepart.sogo-seibu.jp/brand/006625?utm_source=TSUKEMOZUKU&utm_medium=referral&utm_campaign=ss_edept_TSUKEMOZUKU(https://edepart.sogo-seibu.jp/brand/006625?utm_source=TSUKEMOZUKU&utm_medium=referral&utm_campaign=ss_edept_TSUKEMOZUKU)

商品ページ：https://edepart.sogo-seibu.jp/item/006625/00100010499998607979?utm_source=TSUKEMOZUKU&utm_medium=referral&utm_campaign=ss_edept_TSUKEMOZUKU1(https://edepart.sogo-seibu.jp/item/006625/00100010499998607979?utm_source=TSUKEMOZUKU&utm_medium=referral&utm_campaign=ss_edept_TSUKEMOZUKU1)

■そのほか「TSUKE MOZUKU」を購入できる場所・SNS

◼︎TSUKE MOZUKU 公式オンラインショップ：https://tsuke-mozuku.com/

◼︎Instagram：https://www.instagram.com/tsukemozuku_official/

◼︎LINE：https://line.me/R/ti/p/@364sbbbh?from=page&searchId=364sbbbh(https://line.me/R/ti/p/@364sbbbh?from=page&searchId=364sbbbh)

山忠食品工業株式会社 概要

昭和28年創業。以降、海藻の加工を手掛けてきました。

看板商品である「味付もずく」は30年の実績があり、全国の食品スーパーで販売され、同様の商品では国内シェアトップクラスを誇ります。

万全の品質管理と原料の産地沖縄での環境保全活動などのCSR活動を通じ、お客様に喜んで買っていただける商品を提供しております。



・社名：山忠食品工業株式会社

・代表者：野村正和

・所在地：三重県亀山市布気町1559番地9

・創業：1953年9月

・設立：2010年7月

・業務内容：もずく、めかぶ等の食品製造及び販売