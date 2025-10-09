こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
スマートフォン向け新作パズルゲーム『ウルトラマン パズルシュワッチ!!』正式サービス開始！サービス開始記念キャンペーンも好評開催中！
円谷フィールズホールディングスのデジタル事業戦略子会社であるメタフィールド株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 大塩 忠正、以下「メタフィールド」）は、株式会社円谷プロダクション（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 永竹 正幸、以下「円谷プロ」）監修のスマートフォン向けアプリゲーム『ウルトラマン パズルシュワッチ!!（通称：パズシュワ）』のサービスを正式に開始いたしました。
サービス開始を記念して、ゲーム内「みんなでパズシュワキャンペーン」と、公式X「フォロー＆リポストキャンペーン」を開催いたします。
■『ウルトラマン パズルシュワッチ!!』とは
『ウルトラマン パズルシュワッチ!!（通称：パズシュワ）』は、ウルトラマンシリーズの公式スマートフォン向けゲーム作品です。
ウルトラマンシリーズの持つ世界観を踏襲したグラフィックデザインのほか、誰でも簡単かつシンプルなパズルなど、シリーズのファンはもちろん、初めてウルトラマンシリーズに触れる方でも楽しく遊べる作品になっています。
■「みんなでパズシュワキャンペーン」開催！
プレイヤー招待型企画「みんなでパズシュワキャンペーン」を開催いたします。
本キャンペーンでは、キャンペーンコード「PUZZSHUWA」をゲーム内の専用入力画面に入力いただくことで、登録者全員にダイヤ3,000個を即時プレゼントいたします。
さらに、コードの累計入力数に応じて、全体報酬として追加のダイヤをプレゼント。応募の進捗状況や報酬の達成状況は、公式Xアカウントを通じて随時お知らせいたします。
この機会にぜひ、身近な方をお誘い合わせのうえ、『パズシュワ』の世界をお楽しみください。
【キャンペーン概要】
・期間：2025年10月9日～11月30日 23：59まで
・内容
①共通のキャンペーンコード「PUZZSHUWA」
②ゲーム内のコード入力画面で上記を入力すると、ダイヤ3,000個を即時獲得できる
③上記のキャンペーンコードが入力された数に応じて段階的に報酬（ダイヤ）が、さらに付与される
・【登録者数とプレゼント内容】
5,000人達成⇒ダイヤ1,000個
15,000人達成⇒ダイヤ2,000個
30,000人達成⇒ダイヤ2,500個
50,000人達成⇒ダイヤ3,000個
70,000人達成⇒ダイヤ5,000個
100,000人達成⇒ダイヤ7,500個
150,000人達成⇒ダイヤ10,000個
・注意点
＜ご注意＞
・キャンペーンコードの入力は1アカウントにつき、1回限り有効となります
・メンテナンスなどでキャンペーンにご参加いただけない場合があります
・本キャンペーンについてのご不明点は、ゲーム内の「お問い合わせ」よりご連絡ください
・利用規約に反しており不正とみなされる場合、付与アイテムを没収します
※利用規約はゲーム内「利用規約」をご確認ください
・予定は予告なく変更する場合がございます
■Apple Gift Card、またはGoogle Play ギフトカードの10,000円分が30名に当たる「フォロー＆リポストキャンペーン」！
正式サービス開始を記念して、Apple Gift Card または Google Play ギフトカード（10,000円分）が抽選で30名様に当たるキャンペーンを実施いたします。
＜キャンペーン参加方法＞
・手順(1)公式Xをフォロー
▸公式X： https://x.com/ultraman_pzsw_j
・手順(2)以下キャンペーンの該当ポストをリポスト
＜キャンペーン応募期間＞
手順(2)の該当ポスト後 ～ 2025年10月31日（金） 23:59まで
＜抽選プレゼント内容＞
・Apple Gift Card または Google Play ギフトカード（10,000円分）： 30名様
※賞品の希望は抽選後、当選者宛てのDMにてお伺いいたします
＜ご注意＞
・プレゼントは、DMデジタルコード送付の形式です
・抽選後に賞品希望を伺う関係上、賞品の送付はそれ以降となります。予めご了承ください
・キャンペーンの応募の際には、手順(2)の該当ポストにリプライされる応募規約をご覧ください
・予定は予告なく変更する場合がございます
■アプリ基本情報
アプリ名： ウルトラマン パズルシュワッチ!!
ジャンル： マッチ３パズル
リリース日： 2025年10月9日
対応OS： iOS/Android
利用料金： 基本プレイ無料(一部アプリ内課金あり)
▸公式サイト：https://ultraman-puzzshuwa.com/
▸公式X： https://x.com/ultraman_pzsw_j
▸YouTubeウルトラマン公式チャンネル： URL：https://youtu.be/asSjADmLt34
■『ウルトラマンシリーズ』とは
円谷プロダクションが手がける、特撮ドラマ作品のシリーズです。
1966年に放送を開始した『ウルトラQ』、『ウルトラマン』以来、「勇気」「希望」「思いやり」をお届けしてきたウルトラマンシリーズは、2026年に放送開始60周年を迎えます。今年7月からは最新作『ウルトラマンオメガ』が14言語・10の国と地域で世界同時期放送・配信されています。
「ウルトラマンシリーズ60周年プロジェクト」では、長年応援してくださっているファンの方はもちろん、まだウルトラマンに触れたことのない方々にもシリーズの魅力を届けていきます。約2年半にわたるプロジェクトとして、期間中、60周年記念のテレビシリーズの新作をはじめ、迫力満点のライブステージ、いつでもどこでもウルトラマンの世界に浸れるデジタルコンテンツ、そして日々の生活を彩る魅力的な商品やグッズなど、あらゆる接点でウルトラマンの存在を感じていただける機会を創出してまいります。シリーズ作品それぞれの物語の奥深さと、普遍的なテーマを通して、ウルトラマンが今後も世代や国境を越えて愛され続ける存在となることを目指します。
▸円谷プロダクション公式サイト「円谷ステーション」: https://m-78.jp/
■コピーライト表記について
以下の表示をお願いいたします。
©TSUBURAYA PRODUCTIONS / ©Meta Field Inc. / ©StudioZ Inc.
メタフィールドについて
2022 年6月に設立された、円谷フィールズホールディングスのデジタル事業領域の子会社。
「未来の“エンタテインメントフィールド”を創造する」をミッションに、主に円谷フィールズホールディングスグループが保有するIPを活用した、以下のようなデジタル事業をプロデュースしていきます。
＜メタフィ―ルドの事業内容＞
①デジタルエンタテインメント事業
②XR・メタバース・Web3事業
③ファンコミュニティ事業
④IP×デジタル新領域事業
また、IPの持つ価値を、先端的なデジタル技術を通じて、より幅広い領域に広げていくための事業の創造にもチャレンジしていきます。
メタフィールド株式会社
社名：メタフィールド株式会社（英文名：Meta Field Inc.）
代表者：代表取締役社長 大塩 忠正
設立：2022年6月2日
資本金：1,000万円
本社所在地：東京都渋谷区南平台町16番17号渋谷ガーデンタワー
事業内容：円谷フィールズホールディングスグループが保有するIP、その他のIPを活用したデジタルサービスの企画・プロデュース
URL：https://metafield.jp/
問い合わせ：https://metafield.jp/contact/
※記載された会社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。
関連リンク
ウルトラマン パズルシュワッチ!!公式X
https://x.com/ultraman_pzsw_j
ウルトラマン パズルシュワッチ!!公式サイト
https://ultraman-puzzshuwa.com/
YouTubeウルトラマン公式チャンネル
https://youtu.be/asSjADmLt34
円谷プロダクション公式サイト「円谷ステーション」
https://m-78.jp/
メタフィールド株式会社公式サイト
https://metafield.jp/