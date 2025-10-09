【シントトロイデン】合同会社Seibundo様とのスポンサー契約締結に関して

STVV N.V.

シント＝トロイデンVV（以下、STVV）は、この度、合同会社Seibundo（本社：東京都中央区）と2025-2026シーズンのカナリアススポンサー契約を締結しましたことをお知らせいたします。

日本人選手や指導者、ビジネススタッフの欧州～世界挑戦、さらにはスポーツだけにとどまらず日本とベルギーの橋渡しとなるSTVVのビジョンに賛同していただき、カナリアススポンサー契約に至りました。

【 合同会社Seibundo様 コメント】

「Seibundoは、日本から世界で通用する若手アーティストを発掘・輩出することを目指し、本年中のアートギャラリーの開業準備を進めています。才能を育み世界へ挑戦する場が広がっているという点でアートとスポーツは共通しており、日本人選手の世界への架け橋となっているSTVVの理念に強く共感し、この度スポンサーとして応援させていただくことになりました。ともに日本から世界に活躍する人材の輩出を広げる取り組みを推進してまいります」

■会社概要

社名：合同会社Seibundo

代表者：内山明夫

所在地： 経営コンサルティング、書店運営、ARTDBの運営

事業内容：東京都中央区銀座1-12-4 N&E BLD.7F

公式サイト：https://seibundo.info/

【シント＝トロイデンVV（STVV）とは】

1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者（CEO）に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。伊藤涼太郎選手（前所属 アルビレックス新潟）、山本理仁選手（前所属 ガンバ大阪）、小久保玲央ブライアン選手（前所属 SLベンフィカ）、谷口彰悟選手（前所属 アル・ラーヤンSC）、松澤海斗選手（前所属 V・ファーレン長崎）、畑大雅選手（前所属 湘南ベルマーレ）、後藤啓介選手（前所属 アンデルレヒト）が所属。2024-25シーズンは勝ち点31の14位（7勝10分13敗／得失点-15／41得点56失点）、プレーオフ3は1位で終了した。