ミュゼプラチナム　首都圏エリア強化により新宿西口店、浦和店を10月10日（金）2店舗同時オープン

新生ミュゼプラチナム株式会社

美容脱毛・フェイシャル・育毛ケアなど、美と健康をサポートするサービスを提供する

新生ミュゼプラチナム株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：三原 孔明）は、

2025年10月10日（金）、新宿西口店（メンズミュゼプラチナム併設）と浦和店の2店舗を同時オープンいたします。

首都圏エリアはミュゼ会員様が最も多く、アクセス性の高い新宿・浦和に新店舗を開設することで、

会員様が通いやすい環境づくりがさらに一歩前進しました。

新生ミュゼは、安定的に会員様のご予約をいただきながら、着実に店舗拡大を進めています。

店舗では、ミュゼ会員様を対象にした特典や、旧ミュゼご契約の方向けの代替えコースを導入。

・全身脱毛（顔・VIO除く）1回無料：会員番号をお持ちのすべての会員様対象

・フェイシャル代替えコース：旧ミュゼご契約で有償残回数をお持ちの方対象

- ダイヤモンドコース（60分）：幅広い肌悩みに総合アプローチ

- プラチナコース（50分）：毛穴ケアに特化

- ベーシックコース（40分）：初めてでも安心のスタンダードケア

店舗概要

新宿西口店

〒160-0023 東京都新宿区西新宿一丁目4番7号 新宿高野ビル6階

浦和店

〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂2-6-13 あずさビル3F

レディース会員様向けご利用方法

1. ミュゼ会員マイページにログイン

▶ https://musee-pla.com/member/login.php

2. メニューからご希望のコースを選択

- 「全身脱毛1回無料」

- 「フェイシャル代替えコース」

3.ご希望の店舗・日時を選んで予約完了

その他の店舗一覧（10月9日時点）

札幌ル・トロワ店

〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西1-13 ル・トロワ5F

モルティ郡山店

〒963-8002 福島県郡山市駅前2丁目11-1 モルティ4F

北千住店

〒120-0034 東京都足立区千住2丁目62-9 うな源ビル4F

池袋店

〒171-0014 東京都豊島区池袋2-13-2 金子園ビル5F

大宮西口店

〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目132 第2高井ビル3F

横浜西口エキニアアネックス店

〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-1-8 エキニア横浜2F

名古屋駅前店

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目26-7 名駅UFビル9F

京都四条河原町店

〒600-8001 京都府京都市下京区真町88 ユー・イッ・トゥ・池善ビル3F・8F（受付）

阪急梅田駅前店

〒530-0017 大阪府大阪市北区芝田１丁目１０－１０ 芝田グランドビル 9階

天神店

〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2丁目4-11 パシフィーク天神2F

沖縄那覇新都心店

〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち4-3-8 はちみねビル新都心2F

など全国14店舗（順次拡大予定）

今後の展開について

新生ミュゼプラチナムでは、既存14店舗に加え、旧ミュゼ店舗の再開や新規出店を通じて、

全国でより多くの会員様に施術をご提供できる環境を整えてまいります。

ご注意事項

・新生ミュゼプラチナム運営の店舗をご利用の際は、施設維持・運営にかかる実費として、

初回登録料およびご利用ごとに2,200円（税込）の店舗利用料を頂戴いたします。

・新生ミュゼプラチナム株式会社は、旧運営会社MPH株式会社とは資本関係のない別法人ですが、

会員様の施術機会を確保するため、委託契約に基づきサービスを提供しています。

採用活動について

新生ミュゼプラチナムでは、事業拡大に伴い、

全国の店舗で新たな人材の採用を積極的に進めています。

ブランド再生の歩みを共にし、美容を通じて多くの人の笑顔を支える仕事に

意欲がある方々を広く募集しています。

採用に関するお問い合わせ先

【採用専用メールアドレス】

▶shinsei-saiyo@musee-pla.jp

【公式LINE（採用窓口）】

▶ https://lin.ee/xFtiswc

関連サービスのご案内

【どこでもミュゼ】

全国35都道府県に展開し、会員様の置き換えコースや都度払い脱毛を提供。

▶ https://dokodemo-musee.com/salon_info/

【ミュゼショッピング】

人気のミュゼコスメをオンラインでも購入可能。

▶ https://musee-shopping.com

本件に関するお問い合わせ先

新生ミュゼプラチナム株式会社 広報担当

▶ お問い合わせフォーム

https://new.musee-pla.com/inquiry/