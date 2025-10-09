¥¥ó¥°¥¹U15 Âè4²ó¥¢¥êー¥Ê¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢¡Ö2025Ç¯ÅÙ Âè6²ó²Æì¸©U15¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ·óJr.¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥× Âè6²óÁ´¹ñU15¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÁª¼ê¸¢ ²Æì¸©Í½Áª²ñ¡×¤Î·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢10·î19Æü(Æü)¡ÖÂè4²ó²Æì¥¢¥êー¥Ê¥«¥Ã¥×¡×¤Ø¥¥ó¥°¥¹U15¤Î½Ð¾ì¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡10·î5Æü(Æü)¤Î½à·è¾¡¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇËá¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¡ÖÄ¶¹âÂ®¥Ð¥¹¥±¡×¤òÂÎ¸½¤·¡¢¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÉð´ï¤Ë¾¡¤Á¿Ê¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·è¾¡Àï¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯ÅÙ¤ÎÁ´¹ñÃæ³Ø¹»ÂÎ°éÂç²ñ¤Ç¥Ù¥¹¥È8¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿ËÌÃ«Ãæ³Ø¹»¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¤¹¡£Áª¼êÁ´°÷¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò³ä¤òÁ´¤¦¤·¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¸µµ¤¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤´¿ÔÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢²Æì¥µ¥ó¥È¥êー¥¢¥êー¥Ê¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤´Ä¶¤Ç¥×¥ìー¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢¥Áー¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¥ó¥°¥¹U15¤Ø¤ÎÂ¿¤¯¤Î¸å²¡¤·¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂç²ñ³µÍ×¡Û
¢£Âç²ñÌ¾¡§
Âè4²ó²Æì¥¢¥êー¥Ê¥«¥Ã¥×
2025Ç¯ÅÙ Âè6²ó²Æì¸©U15¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ·ó
Jr.¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×Âè6²óÁ´¹ñU15¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ ²Æì¸©Í½Áª²ñ
¢£ÆüÄø¡§
2025Ç¯10·î19Æü(Æü)
¢£²ñ¾ì¡§ ²Æì¥µ¥ó¥È¥êー¥¢¥êー¥Ê(½»½ê¡§²Æì»Ô»³Æâ1ÃúÌÜ16ÈÖ1¹æ)
¢£»þ´Ö¡§
10:45¡¡Âè2»î¹ç U15ÃË»Ò·è¾¡¡¡¥¥ó¥°¥¹U15 vs ËÌÃ«
¢£¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
¡¦¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇäÅ¹(BC¥¹¥Ýー¥Ä/¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×/HI-FIVE/¥Õ¥©ー¥é¥à/¥¹¥Æ¥Ã¥×¥Ð¥¤¥¹¥Æ¥Ã¥×¡Ë
¡¦¥Õ¥¡¥ß¥Ýー¥È(¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¡Ë
▷¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¹ØÆþÊýË¡¤Ï¤³¤Á¤é(https://eplus.jp/sf/detail/3979030001)
▷¡ÖÂè4²ó ²Æì¥¢¥êー¥Ê¥«¥Ã¥×¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é(https://okinawa-arena.jp/news/oq5z4g6iv-kn)
¡ÚÂç²ñ·ë²Ì¡Û
¢£¥¥ó¥°¥¹U15
9·î28Æü(Æü)¡§
¡¡2²óÀï¡¡ ¡û ¥¥ó¥°¥¹U15¡¡128 vs 9¡¡¤ä¤ó¤Ð¤ëU15¥»¥«¥ó¥É
¡¡3²óÀï ¡¡¡û ¥¥ó¥°¥¹U15¡¡105 vs 28¡¡¤¢¤²¤Ê
10·î4Æü(ÅÚ)¡§
¡¡4²óÀï ¡¡¡û ¥¥ó¥°¥¹U15¡¡115 vs 36¡¡CAGERS
¡¡½à¡¹·è¾¡ ¡¡¡û ¥¥ó¥°¥¹U15¡¡91 vs 35¡¡SOUTH U15
10·î5Æü(Æü)¡§
¡¡½à·è¾¡¡¡ ¡û ¥¥ó¥°¥¹U15¡¡69 vs 22¡¡SPICE
¢£¥¥ó¥°¥¹U15¥¢¥«¥Ç¥ßー
9·î28Æü(Æü)¡§
¡¡2²óÀï¡¡¡û ¥¥ó¥°¥¹U15¥¢¥«¥Ç¥ßー¡¡71 vs 45¡¡ÂçÎ¤
¡¡3²óÀï¡¡¡û ¥¥ó¥°¥¹U15¥¢¥«¥Ç¥ßー¡¡54 vs 45¡¡Coast to Coast
10·î4Æü(ÅÚ)¡§
¡¡4²óÀï¡¡¡û ¥¥ó¥°¥¹U15¥¢¥«¥Ç¥ßー¡¡84 vs 57¡¡GBC
¡¡½à¡¹·è¾¡¡¡¡û ¥¥ó¥°¥¹U15¥¢¥«¥Ç¥ßー¡¡59 vs 44¡¡Í¿¾¡
10·î5Æü(Æü)¡§
¡¡½à·è¾¡¡¡¥¥ó¥°¥¹U15¥¢¥«¥Ç¥ßー¡¡51 vs 59¡¡ËÌÃ«¡û