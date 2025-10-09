最新作発売迫る！バンドル版「オクトパストラベラー」の割引率アップ！「スクエニ OCTOBER SALE」開催

株式会社スクウェア・エニックス

株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桐生隆司、以下スクウェア・エニックス）は、「スクエニ OCTOBER SALE」を開始したことをお知らせいたします。

本セールでは、12月に最新作が発売予定の「オクトパストラベラー」シリーズの2作がセットになったバンドル版の割引率がアップするほか、『ファイナルファンタジーXIV』や「キングダム ハーツ」シリーズをはじめとするダウンロード版の作品がお手頃な価格でお楽しみいただけます。

セールラインナップはコチラ :https://sqex.to/RvI1E

＜セール期間＞

PlayStation(TM)Store / ニンテンドーeショップ / マイニンテンドーストア

2025年10月22日（水）まで

※タイトルによって対象プラットフォームや価格、期間などが異なる場合がございますのでご注意ください。

※セールの開始/終了時刻は前後する可能性がございます。ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上でお買い求めください。

※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

セール対象タイトルピックアップ

『オクトパストラベラー』＋『オクトパストラベラーII』バンドル

(PS5/PS4/Switch)

35％OFF

割引率アップ！

(C) SQUARE ENIX

STAR OCEAN THE SECOND STORY R

(PS5/PS4/Switch)

50%OFF

(C) SQUARE ENIX

Original version developed by tri-Ace Inc.

LIVE A LIVE

(PS5/PS4/Switch)

60%OFF

(C) 1994, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

CHARACTER DESIGN

(C) 1994, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD.

(C) 1994, SHOGAKUKAN Inc.

Gosho Aoyama, Yoshihide Fujiwara, Osamu Ishiwata, Yoshinori Kobayashi, Ryouji Minagawa, Kazuhiko Shimamoto, Yumi Tamura

ブレイブリーデフォルトII

(Switch)

60%OFF

(C) SQUARE ENIX

KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-

(PS4)

KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX- Cloud Version

(Switch)

※Switch版はクラウドバージョンです

60%OFF

(C) Disney. Developed by SQUARE ENIX

『ファイナルファンタジーXIV』も50％OFF！

＜ファイナルファンタジーXIVセール期間＞

PlayStation(TM)Store / スクウェア・エニックス e-STORE /

Amazon.co.jp / ファイナルファンタジーXIV: モグステーション

2025年10月22日（水）23:59まで

Microsoft Store

2025年10月16日（木）19:00まで

ファイナルファンタジーXIV コンプリートパック

ファイナルファンタジーXIV コンプリートパック コレクターズエディション

(PS5/PS4/XboxX❘S/Windows/Mac)

50％OFF

※Amazon.co.jp、ファイナルファンタジーXIV: モグステーションでは『ファイナルファンタジーXIV コンプリートパック コレクターズエディション』の販売はございません。

ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー

ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー コレクターズエディション

(PS5/PS4/XboxX❘S/Windows/Mac)

50％OFF

(C) SQUARE ENIX

他にも様々な作品がお得な価格で盛りだくさん！

現在実施中のセール詳細についてはセールページをご確認ください。

詳細を見る :https://sqex.to/RvI1E