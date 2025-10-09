モバイル通信サービス「NUROモバイル」に「ICおまかせパック」で公的個人認証（JPKI）を提供

株式会社ELEMENTS

ELEMENTSグループの株式会社Liquid（本社：東京都中央区、代表取締役：長谷川 敬起、以下「Liquid」）は、この度、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社のモバイル通信サービス「NUROモバイル」に、オンライン本人確認サービス「LIQUID eKYC」の「ICおまかせパック」による公的個人認証（JPKI）を提供します。これにより審査時の目視確認が不要となり、例えばeSIM（音声通話付きプラン）の電話番号新規発番の申し込みでは、従来1～2日かかっていた開通が最短1.5時間で可能になります。※1

※1 お申し込みの時間帯によっては、上記に当てはまらない場合もあります。

マイナンバーカードのICチップを読み取る様子

「NUROモバイル」は、ライフスタイルに合わせて選べる料金プランが魅力の格安SIM・スマホサービスです。ユーザーはICおまかせパックを通じて、IC読取専用アプリ「LIQUID eKYC」アプリにより、マイナンバーカードのICチップによる公的個人認証（JPKI）で本人確認を行います。ICおまかせパックは、ユーザーの端末環境に応じて利用できる読取チャネルを判定し、離脱率が最も低いチャネルを自動で案内する仕組みです。



今後は、公的個人認証に加えICと顔認証で確認する携帯法ニ方式※2の導入も見据え、1つのAPIで複数チャネルを組み込み可能な「ICおまかせパック」の拡張性と、WebブラウザからICチップによる本人確認を行える※3点が評価され、採用に至りました。

※2 携帯電話不正利用防止法（携帯法）施行規則３条1項ニに準拠した方式

※3 本機能は現在iOSユーザー向けに提供しています。

■「NUROモバイル」について

「NUROモバイル」は、ライフスタイルに合わせて選べる料金プランが魅力の格安SIM・スマホサービスです。低容量・低価格で利用できる「バリュープラス」、高品質な通信と対象SNSの通信量カウントフリーが特徴の「NEOプラン」、そして1GBに通話定額オプションを組み合わせた「かけ放題ジャスト」など、ユーザーの多様なニーズに対応したサービスを展開しています。

Webサイト：https://mobile.nuro.jp/



■eKYC市場シェア6年連続No.1※4である「LIQUID eKYC」について

ネット上での契約やアカウント登録、口座開設時などに必要な身元確認をオンライン完結で行うサービスです。運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類の撮影、もしくはICチップの読み取りを行い、自撮りの顔写真との照合を行う方式や、公的個人認証（JPKI / スマホJPKI） を活用した方式を提供しています。学割などの年齢確認にも対応可能です。独自のAI技術、生体認証技術、OCR技術などにより、撮影開始から完了までの離脱率の低さを実現し、ELEMENTSグループ合計で累計本人確認件数は約1.3億件、累計契約数は約600社となっています。

Webサイト：https://liquidinc.asia/liquid-ekyc/

（公的個人認証に関するページ： https://liquidinc.asia/jpki/）

※4 ITR「ITR Market View：アイデンティティ・アクセス管理／個人認証型セキュリティ市場2025」eKYC市場：ベンダー別売上金額シェア(2019年度～2024年度予測)

■株式会社Liquidについて

Liquidは、生体認証を活用し、認証を空気化することで、世界約80億人全ての人があるがままの状態であらゆるサービスを簡単・安全に使える、なめらかな世界の実現を目指しています。また、金融の取引時確認（犯罪収益移転防止法）、携帯電話契約（携帯電話不正利用防止法）、中古品買取（古物営業法）、不動産取引、CtoC取引などにおける本人確認のオンライン化の流れに合わせ、業界や導入事業者をまたがって横断的に不正検知を行う仕組みを提供し、利便性とセキュリティの両面を追求して参ります。



所在地：東京都中央区日本橋本町3-8-3 日本橋ライフサイエンスビルディング3 5階

代表者：代表取締役 長谷川 敬起

設立：2018年12月

事業内容：生体情報、生体行動に特化した画像解析・ビッグデータ解析（LIQUID eKYC、LIQUID Auth等）

Webサイト： https://liquidinc.asia

サービスサイト：

身元確認サービス「LIQUID eKYC」https://liquidinc.asia/liquid-ekyc/

当人認証サービス「LIQUID Auth」https://liquidinc.asia/liquid-auth/

デジタルIDウォレット「PASS」 https://liquidinc.asia/smartcity/

外国人向けデジタルIDウォレット「GPASS」https://liquidinc.asia/gpass/



■株式会社ELEMENTSについて

所在地：東京都中央区日本橋本町3-8-3 日本橋ライフサイエンスビルディング3 5階

代表者：代表取締役会長 久田 康弘

代表取締役社長 長谷川 敬起

証券コード：東証グロース市場 5246

設立：2013年12月

事業内容：生体認証・画像解析・機械学習技術を活用した個人認証ソリューション、衣食住における個人最適化ソリューション、個人情報を管理するクラウドサービスの開発・提供

Webサイト： https://elementsinc.jp/

※本プレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。