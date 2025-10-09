多彩なギミックとサウンドで「びゅーん」っと走る「消防車＆ミキサー車」が11月新発売！かっこいいはたらくクルマがキミの手に！

株式会社ハック

総合雑貨メーカーの株式会社ハック（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：有山哲也）は、2025年11月より、多彩な可動式ギミックではたらくくるまで遊べる「サウンドフリクションカーはしご消防車」「サウンドフリクションカーミキサー車」を新発売します。

走って、ならして、みんな大好きはたらくクルマ！「青・赤・黄」の3つのボタンを押すと、クラクションや、サイレン、エンジン音などが鳴りひびきます。その他「タンク」や「はしご」の回転＆伸縮など多彩な可動式ギミックとフリクション走行を楽しんで！

・商品詳細

※取扱店にて順次発売

※全てオープン価格（小売参考価格を表記）

商品名：サウンドフリクションカーはしご消防車

特徴：走って、ならして、はたらくクルマ！「青・赤・黄」の3つのボタンを押すと、クラクションや、サイレン、エンジン音が鳴りひびきます。その他「はしご部分」の回転＆伸縮など多彩な可動式ギミックとフリクション走行を楽しんで！

商品ページ：https://hac72.jp/item/sound_friction_car_ladder/

小売参考価格：\1,680(税込)

※11月発売

商品名：サウンドフリクションカーミキサー車

特徴：走って、ならして、はたらくクルマ！「青・赤・黄」の3つのボタンを押すと、クラクションやエンジン音、ランプの回転音が鳴りひびきます。その他「ドラム部分」など多彩な可動式ギミックとフリクション走行を楽しんで！

商品ページ：https://hac72.jp/item/sound_friction_car_mixer/

小売参考価格：\1,680(税込)

※11月発売

・その他直近発売の「おもちゃ」のリリース

友達、家族、夫婦間の秘密ごとは一切ナシで！9月発売「ウソ発見器」でドッキドキの友情＆愛情を深めよう！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000315.000083381.html

・会社概要

会社名：株式会社ハック

所在地：〒578-0984 大阪府東大阪市菱江5-9-10

代表者：有山 哲也

設立：平成12年7月

URL：https://hac72.jp/

X：https://twitter.com/HacCoLtd

Instagram：https://www.instagram.com/hac_toys

事業内容：

1.玩具・生活雑貨用品の企画・製造・販売

2.アウトドア用品の企画・製造・販売

3.OEM商品等の企画、製造

【本リリースに関するお問い合わせ先】

商品のお問い合わせ：https://hac72.jp/media/

広報部：立花

e-mail：info_pr@hac72.com