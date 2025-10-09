ENEOS協賛「第21回伊予銀行杯全日本女子硬式野球選手権大会」がまもなく開幕！

ENEOS株式会社

ENEOS株式会社（以下「ENEOS」）が協賛する一般社団法人全日本女子野球連盟（以下、「WBFJ」）主催の「第21回伊予銀行杯全日本女子硬式野球選手権大会」が、10月11日（土）～10月15日（水）に愛媛県松山市の2会場にて開催されますので、お知らせいたします。

本大会は、各カテゴリー（高校・大学・クラブ）から選出された26チームが集い、女子硬式野球のアマチュア日本一を決める大会です。女子硬式野球の頂点を目指して熱戦を繰り広げる選手たちのプレーを、球場ならびにライブ配信にてご覧いただき、熱いご声援をお願いします。

ENEOSは、ENEOSグループの行動基準の一つである「市民社会の発展への貢献」のもと、今後も「野球競技」を通じたスポーツ振興および次世代育成を積極的に推進してまいります。

＜大会概要＞

大会名

第21回伊予銀行杯全日本女子硬式野球選手権大会

開催日

2025年10月11日（土）～10月15日（水）予備日：16日（木）

主催

一般社団法人全日本女子野球連盟

会場

坊っちゃんスタジアム、マドンナスタジアム（愛媛県松山市）

大会形式

26チームによるトーナメント形式

（高等学校選抜大会上位4校、大学選手権大会上位6校・選考3校、クラブ選手権ベスト4および選考によって選出された9チーム）

入 場 料

無料

＜試合中継（予定）＞

WBFJ公式YouTubeチャンネル MADONNA JAPAN TV（https://www.youtube.com/c/MADONNAJAPANTV）にて、坊っちゃんスタジアムで開催される試合をインターネットでライブ配信の予定です。

詳細は、WBFJ公式サイト（https://wbfj.jp/）をご確認ください。

以 上