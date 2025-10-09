GORILLAZ（ゴリラズ）ニュー・アルバムからの先行トラック第2弾「The Manifesto (feat. Trueno and Proof)」配信開始

The Orchard JapanSingle Artwork - The Manifesto (feat. Trueno and Proof)

“The end is the beginning”

「終わりは始まりである」

先月の新曲サプライズ・パフォーマンスと、来たるニュー・アルバム『The Mountain』からのの第1弾シングル「The Happy Dictator (feat. Sparks)」のリリースに続き、Gorillaz（ゴリラズ）が第2弾となる新曲「The Manifesto (feat. Trueno and Proof)」を発表した。

「The Manifesto」は、“生と死の循環”というアルバムのテーマを貫きながら、ラテン・グラミー受賞のアルゼンチン出身ラップ界の天才Trueno（トレノ）による卓越した表現力を通して展開される。Truenoは、自らの創造主を挑発するように次のように宣言する ーー「何が起こるかなんてわからない／呼びかける光に応えるとき／マミー、未来が俺を呼んでいる／光へと歩いていく／失うものは何もない」。そして楽曲は、デトロイト出身で故D12の伝説的ラッパーかつゴリラズのコラボレーターであったProof（プルーフ）からの死後に届けられた応答によって、印象的に二分されている。この即興フリースタイルは、初期のレコーディングセッション中、Proofがブースに入る直前に収録されたものであり、奇跡的な瞬間がここに記録されている。

Gorillaz - The Manifesto ft. Trueno & Proof (Official Visualiser)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=6JIv1l96zN0 ]

アルバム『The Mountain』の“共創”という精神は、この「The Manifesto」にも色濃く反映されている。7代続くグワーリオル楽派に属するサロード奏者兄弟、Amaan Ali Bangash（アマーン・アリ・バンガシュ）とAyaan Ali Bangash（アヤーン・アリ・バンガシュ）、1936年創業以来インドの結婚式を盛り上げてきた伝説のブラス・アンサンブル Jea Band Jaipur（ジーア・バンド・ジャイプール）、さらにバンスリ奏者 Ajay Prasanna（アジェイ・プラサンナ）とVijayaa Shanker（ヴィジャヤ・シャンカール）率いるThe Mountain Choir（ザ・マウンテン・クワイアー）が加わり、祝祭的なエネルギーを放つ作品となっている。

“我々は宇宙の塵として永遠に存在している。それはとてつもなく長い時間だ。

この曲は光に満ちた音楽的瞑想であり、魂の旅であり、ビートに導かれる道程だ。”

- Russel Hobbs

The Mountain Tour（ザ・マウンテン・ツアー）

2026年3月20日にマンチェスターで幕を開け、UKおよびアイルランド各地のアリーナを巡る。バーミンガム、グラスゴー(SOLD OUT)、リーズ、カーディフ(SOLD OUT)、ノッティンガム、リヴァプール、ベルファスト、ダブリンを回り、好評につきマンチェスターとダブリンで追加公演が決定。さらに、6月20日(土)にはロンドンのトッテナム・ホットスパー・スタジアムにて、Gorillaz史上最大規模のUK単独公演が行われ、SparksおよびTruenoがサポート出演する。

日程とチケット情報はhttps://gorillaz.com/ を参照。

Album Artwork - The Mountain

『The Mountain』はGorillazの9枚目のスタジオ・アルバムであり、音と楽器の壮大な音響風景を描き出す。多数の声、旋律、ビートが重なり合い、Gorillazの“コラボレーション精神”の真髄を体現した15曲を収録。

本作には以下の豪華アーティストが参加：

Ajay Prasanna、Amaan & Ayaan Ali Bangash、Anoushka Shankar、Asha Bhosle、Asha Puthli、Bizarrap、Black Thought、Gruff Rhys、IDLES、Jalen Ngonda、Johnny Marr、Kara Jackson、Omar Souleyman、Paul Simonon、Sparks、Trueno、Yasiin Bey。

さらに、故Bobby Womack、Dave Jolicoeur、Dennis Hopper、Mark E. Smith、Proof、Tony Allenといった過去の盟友たちの声も収録されている。

『The Mountain』は、この世とその先の境界線上で行われる祝祭のためのプレイリストであり、人生の旅路と存在することの喜びを探求する作品である。

本作はGorillaz、James Ford、Samuel Egglenton、Remi Kabaka Jr.、およびBizarrap（“Orange County”）によってプロデュースされ、ロンドンとデヴォンのStudio 13、インド各地（ムンバイ、ニューデリー、ラージャスターン、ヴァラナシ）、アシガバート、ダマスカス、ロサンゼルス、マイアミ、ニューヨークなど世界各地で録音。アルバムではアラビア語、英語、ヒンディー語、スペイン語、ヨルバ語の5言語が使用されている。

アートワークはJamie Hewlettによる手描きで、インド滞在中のMurdoc、Noodle、Russel、2Dを描いた緻密で美しいイラストレーションとなっており、書籍版および12x12インチのプリントコレクションとしても展開される。

リリース情報

Gorillaz（ゴリラズ）

ニュー・シングル「The Manifesto (feat. Trueno and Proof)」

配信リンク：https://gorillaz.ffm.to/themanifesto

レーベル：Kong

Gorillaz（ゴリラズ）

ニュー・アルバム『The Mountain』

リリース日：2026年3月20日

配信リンク：https://gorillaz.ffm.to/themountain

レーベル：Kong

The Mountain - Album Tracklisting:

1, The Mountain (feat. Dennis Hopper, Ajay Prasanna, Anoushka Shankar, Amaan Ali Bangash and Ayaan Ali Bangash)

2, The Moon Cave (feat. Asha Puthli, Bobby Womack, Dave Jolicoeur, Jalen Ngonda and Black Thought)

3, The Happy Dictator (feat. Sparks)

4, The Hardest Thing (feat. Tony Allen)

5, Orange County (feat. Bizarrap, Kara Jackson and Anoushka Shankar)

6, The God of Lying (feat. IDLES)

7, The Empty Dream Machine (feat. Black Thought, Johnny Marr and Anoushka Shankar)

8, The Manifesto (feat. Trueno and Proof)

9, The Plastic Guru (feat. Johnny Marr and Anoushka Shankar)

10, Delirium (feat. Mark E. Smith)

11, Damascus (feat. Omar Souleyman and Yasiin Bey)

12, The Shadowy Light (feat. Asha Bhosle, Gruff Rhys, Ajay Prasanna, Amaan Ali Bangash and Ayaan Ali Bangash)

13, Casablanca (feat. Paul Simonon and Johnny Marr)

14, The Sweet Prince (feat. Ajay Prasanna, Johnny Marr and Anoushka Shankar)

15, The Sad God (feat. Black Thought, Ajay Prasanna and Anoushka Shankar)

『The Mountain』は以下のフォーマットで発売予定：

デジタル・ダウンロード

スタンダードCD

デラックス2CD（Mystery Showライヴ音源を収録）

スタンダード・ヴァイナル

ハードバックブック・ヴァイナル・エディション

限定コレクターズボックス（アートプリント同梱）

The Mountain Tour - UK & Ireland 2026:

20 March - MANCHESTER, Co-op Live [追加公演]

21 March - MANCHESTER, Co-op Live

22 March - BIRMINGHAM, bp pulse LIVE

24 March - GLASGOW, OVO Hydro* [SOLD OUT]

25 March - LEEDS, First Direct Arena*

27 March - CARDIFF, Utilita Arena* [SOLD OUT]

28 March - NOTTINGHAM, Motorpoint Arena*

29 March - LIVERPOOL, M&S Bank Arena*

31 March - BELFAST, SSE Arena*

01 April - DUBLIN, 3Arena*

02 April - DUBLIN, 3Arena* [追加公演]

*support from Trueno

20 June - LONDON, Tottenham Hotspur Stadium

With support from Sparks and Trueno

The Mountain Tour - チケット情報：https://gorillaz.com/

Gorillaz（ゴリラズ）について

ミュージシャンDamon Albarn（デーモン・アルバーン）とアーティストJamie Hewlett（ジェイミー・ヒューレット）によって創り出されたGorillazは、シンガー2D、ベーシストMurdoc Niccals（マードック・ニカルス）、ドラマーRussel Hobbs（ラッセル・ホブス）、そして日本人ギターの神童Noodle（ヌードル）から構成されている。BRITアワードとグラミー賞を受賞したこのバーチャルバンドは、不運な出来事、数々の出会い、そして純粋な幸運が重なった結果として結成され、色彩豊かなバックストーリーと画期的なバーチャル手法によって、デジタル以前の世界を一変させた。Kong Studiosを拠点に、Gorillazは音楽的革新に満ちた生活に身を落ち着け、目を見張るほど刺激的なコラボレーターのリストを築き上げてきた。そのリストには、Elton JohnからLittle Simz、MF DoomからJean-Michel Jarre、Grace Jonesからslowthai、Kali UchisからSidiki Diabateに至るまで、伝説的アーティスト、天才、未来のスターが名を連ねている。

これまでに発表した8枚のアルバム、『Gorillaz』（2001年）、『Demon Days』（2005年）、『Plastic Beach』（2010年）、『The Fall』（2011年）、『Humanz』（2017年）、『The Now Now』（2018年）、『Song Machine: Season One - Strange Timez』（2020年）、『Cracker Island』（2023年）によって、Gorillazは真にグローバルな現象となり、まったく新しく独自の方法で成功を収め、サンディエゴからシリア、モンテビデオからマンチェスターまで世界をツアーし、数々の賞を受賞、その中には名誉あるJim Henson Creativity Honorも含まれている。

Trueno（トレノ）について

わずか24歳にしてアルゼンチンのラップ界を代表する存在となったTruenoは、ラテン・ヒップホップの最も影響力ある声の一人として世界的な成功を収める。Red Bull Batalla de los GallosとFreestyle Master Seriesで優勝し、Bizarrapとの「Bzrp Music Sessions, Vol.16」で一躍注目を浴びた。デビュー作『Atrevido』からは「MAMICHULA」（6億6千万ストリーム超）を生み出し、続く『BIEN O MAL』『EL ÚLTIMO BAILE (DELUXE)』はいずれも10億ストリームを突破。「DANCE CRIP」「REAL GANGSTA LOVE」（Spotifyグローバルトップ10）、「TRANKY FUNKY」（ラテン・グラミー受賞）など世界的ヒットを放っている。

J Balvin、Feid、Gorillaz、DJ Premier、Bizarrap、Cypress Hill、Marshmelloといった多様なアーティストとコラボレーションを重ね、ジャンルと国境を超えて活動。ワールドツアー「EL ÚLTIMO BAILE WORLD TOUR」では欧州・中南米・米国のアリーナを完売。2025年にはブエノスアイレスでラテン・アーティストとして初のRed Bull Symphonicヘッドライナーを務めた。社会意識の高いリリック、磁力のようなライブパフォーマンス、そして恐れを知らない創造性で、Truenoはラテン・ヒップホップの新たな時代を切り開いている。

Proof（プルーフ）について

デトロイトの伝説的ラッパー、DeShaun “Proof” Holtonの遺産と影響力は、32歳という若さで亡くなってから約20年を経た今も揺るぎない。彼はデトロイト・ヒップホップ・シーンの柱であり、アーティスト、コラボレーター、メンターとして、音楽を通じて多くの人々の人生を豊かにした。Shady RecordsやEminemとの活動を含むD12での世界的成功、自身のソロ作品など、その業績は数えきれない。Proofはデトロイトの才能を世界に知らしめた統合の象徴であり、今もヒップホップにおける最も真摯で重要な声の一人として記憶され続けている。

KONG（コング）について

KONGはGorillaz自身のレーベルである。バンドの9作目のスタジオ・アルバム『The Mountain』はKONGからの初のリリースであり、グローバルなデジタルおよびフィジカルの流通はThe Orchardを通じて行われる。

Press Image - The Manifesto (feat. Trueno and Proof)

Music Videos:

「The Manifesto ft. Trueno & Proof (Official Visualiser)」https://www.youtube.com/watch?v=6JIv1l96zN0

「The Happy Dictator ft. Sparks (Official Visualiser)」https://www.youtube.com/watch?v=MG_npaLydKg

Follow Gorillaz:

Website: https://gorillaz.com/

Instagram: https://www.instagram.com/gorillaz/

YouTube: https://www.youtube.com/@Gorillaz

TikTok: https://www.tiktok.com/@gorillaz