今あるホームページを“成果につながる営業ツール”へ！ホームページ診断セミナー【10/29(水)共催で開催】-Freeasy

年間3万件以上の調査実績を誇る、国内最大級のセルフ型アンケートツール「Freeasy（フリージー）」を展開するアイブリッジ株式会社（本社：大阪市福島区、代表取締役社長：荒川和也）は、Freeasyオンラインセミナー『【Freeasy×U'eyes Design共催オンラインセミナー】売上・反響を最大化する「ホームページ診断」導入の奨め』を、2025年10月29日(水)14時から開催いたします。
セミナー概要
ホームページは、企業の顔であり、最も身近な営業ツールです。しかし、「思うように成果が出ていない」「離脱率が高い」「問い合わせが少ない」、そんなお悩みを抱えていませんか？
本ウェビナーでは、U'eyes Design様との共催セミナーとして、売上・反響を最大化する「ホームページ診断」導入というテーマで、成果を生み出すWEBサイト運用について解説します。
専門家による診断とユーザーアンケートを組み合わせた「ホームページ診断」を実施するメリットや、事前にFreeasyを使いユーザーアンケートを実施した結果をご紹介いたします。
また、実際のデータを見ていただきながら、その診断を通じて、現状のWebサイトが抱える課題を明らかにし、改善の方向性を導き出す際に、どこを改善すべきかを明確にします。
＜このような方におすすめ＞
- 自社サイトの成果に課題を感じている方
- リニューアルや改善を検討している方
- ユーザー視点での評価を取り入れたい方
- Webマーケティングや広報担当者の方
＜プログラム＞
講師紹介
株式会社U’eyes Design 経営企画室 シニアコンサルタント 小宮山 学 氏
大学2年時にマーケティング企画会社の学生スタッフ募集に応募。合格しプランナーとしてデビュー。卒業後もそのまま在席。食品、消費財で腕を磨き、その後農産物、観光、金融、スポーツ分野のプランニングや企業の社内プランナー養成などを手がける。
2009年より日本リサーチセンターの新価値創造プロジェクトにジョイン。広報業務と株主リレーションを目的とした異業種交流会「エースの会」事務局長なども担当。
2021年より広報と営業フロントを融合した新設のビジネスイノベーションセンターの責任者（GM）となる。
2024年6月30日にて定年退職。
現在、U’eyes Design社にシニアコンサルタントとしてジョイン。2025年より経営企画室に配属。
個人モットー：異新善信
株式会社U’eyes Design デザイニングアウトカムズ事業部 武曽 朋花 氏
2023年に千葉大学大学院デザインコースを卒業後、株式会社U’eyes Designに入社。
デザイン外の方と共創してデザインは何ができるのかを知りたいと考え、フィールドリサーチを中心とした研究室で、その土地のコンテクストを知り、デザインすることを学ぶ。
ユーザーですら気づいていない本音を突き詰め、それを根拠にするデザイン力を引き出す業務を心掛けている。
アイブリッジ株式会社 SaaS事業部 シニアマネジャー 榎本 涼
入社して10年以上に渡り、インターネットリサーチを中心にアイブリッジグループのソリューションを販売。テレビ局・出版社からメーカーや代理店など300社を超える企業を担当。
2018年1月にリリースをしたセルフ型アンケートツール「フリージー」ではマーケティングからセールス、カスタマーサクセスなどビジネスサイド全般を担当。
開催概要
セミナー名：【Freeasy×U'eyes Design共催オンラインセミナー】
売上・反響を最大化する「ホームページ診断」導入の奨め
配信日時：2025年10月29日（水）14:00～15:00
配信方法：Zoom（オンラインセミナー）
参加費：無料
注意事項
・講演内容の一部が予告なく変更となる場合がございます。
・同業種・個人の方はお断りする場合がございます。
会社概要
株式会社U'eyes Designについて
社名：株式会社U'eyes Design（https://www.ueyesdesign.co.jp/）
所在地：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー8F
代表者：田平 博嗣
設立年月日：2001年
主要事業：
- 人間中心設計（HCD）に基づくコンサルティング・調査・評価
- UI/UXデザイン
- サービスデザイン
- システム開発（AI・PoC・MVP開発含む）
- アクセシビリティ支援
- クリエイティブ人材育成支援等
アイブリッジ株式会社について
社名：アイブリッジ株式会社（https://ibridge.co.jp/）
所在地：大阪本社 大阪府大阪市福島区福島6丁目13-6 Jプロ福島ビル
東京オフィス 東京都中央区日本橋馬喰町 1-6-6 吉野第2ビル 3階
代表者：代表取締役 荒川和也
設立年月日：1999年8月
主要事業：SaaS事業、メディア事業、EC事業
