高校生の“探究”が社会とつながる！「あおい探究Fes（探究成果発表会2025）」開催決定！～好評につきエントリー締切を10月末まで延長！～

株式会社Study Valley（本社：東京都江戸川区、代表取締役：田中 悠樹）は、高校生による探究学習の成果を発表するオフラインイベント「あおい探究Fes（探究成果発表会2025）」を、2025年12月13日（土）に開催いたします。現在、参加校（愛知県/三重県/岐阜県）のエントリーを受付中です。

■開催概要

- イベント名：探究成果発表会2025「あおい探究Fes」- 開催日程：2025年12月13日（土）10:00～12:00- 開催形式：オフライン- エントリー締切：2025年10月末日- 申込フォーム：https://forms.office.com/r/KSVNbQMz9R- 運営：StudyValley イベント事務局- お問い合わせ：cs@studyvalley.jp

■イベントの特徴

探究成果がまとまっていなくてもエントリーOK！

まだ、成果がまとまっていない場合もエントリー可能です！ぜひ積極的にご参加ください！

🎓 入試で有利になる実績に！

推薦入試や総合型選抜で高評価の「探究発表経験」。主体的な学びの証明として活用できます。

💡 企業からの本格フィードバック

参加生徒の発表に対して、企業の担当者からリアルなフィードバックを実施。探究活動の深化を後押しします。

🏆 優秀発表は企業から表彰

優秀な発表は企業から表彰も！探究活動の成果が「将来の強み」となる貴重な実績につながります。

🤝 県内外のネットワークが広がる

他校の生徒・先生・企業との交流の中で、新しい視点や刺激に出会うことができます。

■生徒の声（一部抜粋）

「最初は緊張しましたが、他校の生徒や企業の方々と話す中で新しい発見があり、とても楽しい時間でした。自分の探究に対しても別の視点から課題を指摘してもらい、大変有意義な経験になりました。」

■エントリー方法

下記エントリーボタンよりお申し込みください。

エントリーはこちから :https://forms.office.com/r/KSVNbQMz9R

株式会社 Study Valley について

「誰しもが探究スキルを武器に自分の未来を切り開ける世界を実現する」をミッションに、探究学習プラットフォーム「TimeTact」の開発・提供を行うEdTech事業者。創業以来、TimeTact活用校数は400校を突破。高校の探究学習サポートのリーディングカンパニー。

「TimeTact」は第12回キャリア教育アワード経済産業大臣賞（最優秀賞）を受賞。経済産業省「未来の教室」STEAMライブラリー構築事業者にも採択されている。

Study Valleyホームページ: https://www.studyvalley.jp

TimeTactについて:https://www.studyvalley.jp/timetact/school/

ブログ Far East Tokyo：https://www.blog.studyvalley.jp/

＜代表経歴＞

経済産業省「イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会」委員。

東京大学大学院卒業後、ゴールドマンサックス証券に入社しテクノロジー部にて勤務。

株式会社リクルートホールディングスでは US・イスラエルのアーリーステージスタートアップへの出資を担当。

■お問い合わせ先

代表取締役 田中悠樹- Study Valleyイベント事務局：cs@studyvalley.jp