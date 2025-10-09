【古民家活用×地域プロジェクト×静岡】オンライントークイベントを開催

静岡県

「古民家リノベに挑戦したい！」

「地域でチャレンジをしてみたい！」という方は必見！

今回は「古民家活用」や「ローカルプロジェクト」がキーワード！

若い世代の移住者や二地域居住者が増えている静岡県東伊豆町で、

古民家を活用した地域プロジェクトを行う荒武さんご夫婦をゲストにお迎えします！

「古民家情報の探し方」「古民家改修や資金調達のコツ」「地域の人と連携した体験プログラム作りのコツ」など、さまざまな観点でお話しを伺います！

また、実際に古民家事業をやってみてのホンネや、移住先で苦労した話、今後の事業展開などリアルなお話も！

さらに、現地コーディネーターが静岡県内のキーマンが集まるコミュニティとのマッチングを行います！

「まずは関係人口から始めてみたい！」「何か楽しいことを始めたい！」という方もお気軽にご参加くださいね！！

＜開催概要＞

開催日時：2025年10月22日(水)19:00～20:30 ※18:45より入室可能

※本編…19:00～20:00／ゲストとのフリートーク（希望者のみ）…20:00～20:30

参加方法：オンライン（Zoom）

※当日は事前にお送りするURLよりZoomでご視聴ください。

参加費：無料

定員：100名(要予約・先着順)

＜参加申し込み＞

こちらのリンク先から申し込みができます。

https://peatix.com/event/4510857?utm_medium=web&utm_source=results&utm_medium=%E9%9D%99%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E3%80%80%E7%A9%BA%E3%81%8D%E5%AE%B6%3A34.9882%2C138.3742%3A%3A%3A4510857&utm_campaign=search&srchid=2211%25754%25AMpStB452kE%25(https://peatix.com/event/4510857?utm_medium=web&utm_source=results&utm_medium=%E9%9D%99%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E3%80%80%E7%A9%BA%E3%81%8D%E5%AE%B6%3A34.9882%2C138.3742%3A%3A%3A4510857&utm_campaign=search&srchid=2211%25754%25AMpStB452kE%25)