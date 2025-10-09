JCB、Googleの「Agent Payments Protocol (AP2)」構築に向けた取組への参画を表明

株式会社ジェーシービー

株式会社ジェーシービー (本社：東京都港区、代表取締役会長兼執行役員社長：二重 孝好、以下：JCB)は、Google が発表した新たなオープンスタンダード「Agent Payments Protocol (AP2)」（※）構築に向けた取組に対して賛同し、検討に向けた参画を表明いたしました。

AIエージェントが人間の代理として安全かつ円滑に決済を行うことが想定される未来において、信頼性と相互運用性（インターオペラビリティ）を担保する共通基盤の整備は不可欠です。JCBは、本スタンダードがお客様の意図を正確に反映し、安心して取引を行える環境の実現に向けた重要な一歩であると考えています。こうした環境の構築にあたっては、お客様が安全安心にご利用いただくためのセキュリティの確保が課題であるとの認識のもと、JCBはその実現に向けて関係各社と検討を進めてまいります。

JCBは、これまで培ってきた決済インフラの信頼性と、グローバルなネットワークを活かし、AP2の実現、普及と発展に向けて、「お客様志向」の精神で、お客様の信頼、期待にお応えし続けることを目指し、業界横断で関連各社と連携しながら次世代の決済体験の創出に積極的に取り組んでまいります。

※Agent Payments Protocol (AP2)に関しては、以下を参照ください。

https://cloud.google.com/blog/ja/products/ai-machine-learning/announcing-agents-to-payments-ap2-protocol?e=0&hl=ja(https://cloud.google.com/blog/ja/products/ai-machine-learning/announcing-agents-to-payments-ap2-protocol?e=0&hl=ja)

JCBは、「おもてなしの心」「きめ細かな心づかい」でお客様一人ひとりのご期待に応えていきます。そして「便利だ」「頼れる」「持っていてよかった」と思っていただける、お客様にとっての世界にひとつをめざし続けます。

