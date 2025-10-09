横浜市都筑区初出店「ウスイホーム港北ニュータウン店」10月16日オープン

ウスイホーム株式会社

神奈川県内地域密着No.1企業を目指すウスイホーム株式会社（本社：神奈川県横須賀市、代表取締役社長：海沼仁）では、横浜市都筑区で初出店となるウスイホーム港北ニュータウン店を10/16（金）横浜市営地下鉄センター北駅直結のショッピングタウンあいたい5階にオープンします。

ウスイホーム港北ニュータウン店外観写真

ウスイホームでは1976年の創業以来、地域密着を掲げ「膨張と成長とは違う」との考えから、無理な広域の店舗展開や投資を行わず、点や線ではなく面で横須賀・横浜・湘南エリア40拠点にて、住宅購入・賃貸はもちろん、売却・買取・資産運用・リフォーム・相続に関するご相談まで窓口ひとつで対応できるワンストップサービスを提供しています。

港北ニュータウン店は、横浜市営地下鉄ブルーライン、グリーンラインが交差するセンター北駅直結のショッピングセンター内に店舗を構えているため、悪天候日でも快適に来店いただけるアクセスの良さが魅力です。

また、明るく開放的な店内には、プライバシーに配慮した相談ブースやキッズスペース、授乳室も用意していますので、ご家族連れでも安心して来店いただけます。

お車でお越しの際は、当ショッピングセンターの地下駐車場や近隣のコインパーキングを利用いただき、お帰りの際に精算いたします。

【ウスイホーム港北ニュータウン店】

住所：神奈川県横浜市都筑区中川中央1-1-3

ショッピングタウンあいたい5F

電話：045-507-6971

FAX：045-507-6972

フリーダイヤル：0120-521-755

E-mail：kohokunewtownten@usui-group.com

営業時間：9：30～18：30

定休日：火曜・水曜

https://usui-home.co.jp/lp/shop/kohokunewtown

【ウスイホーム港北ニュータウン店オープンキャンペーン】

特典１.

来店のお客様へマスコットキャラクター「いえりん」ぬいぐるみを抽選でプレゼント。併せて「いえりん」ステッカーをプレゼント。

特典２.

来店のお客様へ最大50,000円分のリフォーム割引券をプレゼント。

特典３.

来店のお客様へ今治タオルをプレゼント。

特典４.

1,000万円以上の不動産をご購入・ご売却頂いたお客様へ最大100,000円分の商品券をプレゼント。

特典５.

1,000万円以上の売却依頼(専属専任媒介・専任媒介)頂いたお客様へ最大50,000円分の商品券をプレゼント。

※特典は個人のお客様（1物件につき1回のみ、共有名義の場合は1名様のみ）が対象。

※特典１.は10月19日まで、２.３.４.５.は11月末まで。

※特典１.２.３.はお客様カード記入者が対象。

※特典２.は上限5万円まで。

※特典２.３.は約1ヶ月以内に発送予定のため、住所等の記入ミスや転居等による住所変更等の事由により賞品が届けられない場合は無効。

※特典４.は成約価格1,000万円以上の物件が対象。

※特典５.は新規締結が対象。期間は3ヶ月。対象物件はマンション・一戸建・土地。対象エリアは首都圏のウスイホーム営業エリア内。利用条件は当初媒介価格が弊社提案市場価格の125％以内、かつ1,000万円以上、弊社規定の仲介手数料を支払うこと。

※特典４.５.は不動産に関する景品表示法等の規約に基づき、景品上限額以内（仲介手数料の10％・万円単位）。

※その他のキャンペーンとの併用は不可。（特典４.５.の併用は可）