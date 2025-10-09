コスパ最強な高級パスタ第4弾！うに本来の豊かな味わい楽しめる「本気（ガチ）うに100%」パスタなど

ファーストキッチン株式会社

ウェンディーズ・ジャパン株式会社及び、ファーストキッチン株式会社 (所在地:東京都新宿区、代表取締役:紫関修) では、10月16日（木）から、ウェンディーズ・ファーストキッチンとファーストキッチン（※一部店舗を除く）にて、うに本来の豊かな味わいが楽しめる「本気（ガチ）うに100%とうにクリーミーソース～セミドライトマト添え～」など、3つの新商品を発売します。ファーストキッチンは本格的な生パスタを手軽に楽しめるハンバーガーチェーンで、2005年にパスタの販売をスタートしてから20年、女性のお客様を中心に親しまれてきました。今回の新商品は高級パスタの第4弾で、贅沢感のあるうにをたっぷりと使用し、旨味が凝縮されたセミドライトマトなどをトッピングした風味豊かなパスタを、コスパ最強価格（1,290円）でご用意しました。期間限定商品をぜひお楽しみください。

◆販売期間

2025年10月16日（木）～2026年1月上旬予定

※下記の店舗はパスタ未販売店舗のため、販売を予定しておりません。

【ファーストキッチン】アピタ鳴海/岡崎ウィングタウン/東京競馬場/中山競馬場

【ウェンディーズ・ファーストキッチン】菖蒲モラージュ/129平塚田村/ココリア多摩センター/日比谷シャンテ前/難波戎橋/京都新京極/新宿南口

◆商品概要

本気うに100%とうにクリーミーソース～セミドライトマト添え～ 単品1,290円

どこから食べても“うに”の旨味を堪能できる本気（ガチ）パスタ。トッピングにミョウバン不使用の”うに”をたっぷりとのせて、さらにパスタソースにも濃厚な”うにソース”を使って店舗で仕込んでいるため”うに“本来の濃厚な甘みと磯の香りが楽しめます。程よい酸味がアクセントのセミドライトマトを添えた、他にはないオリジナル感が味わえる、唯一無二のクリーミーパスタです。

※イートイン限定商品のため、テイクアウトはできません。

本気うに100%のうにたらこ 単品1,100円

“うに”の旨味を堪能できる本気（ガチ）パスタ。トッピングにミョウバン不使用の”うに”をたっぷりとのせて、さらにパスタソースにも濃厚な”うにソース”を使って店舗で仕込んでいるため”うに“本来の濃厚な甘みと磯の香りが楽しめます。うに×たらこの最強コンビの贅沢な逸品です。

本気うに100%のうにバター 単品930円

“うに”の旨味を堪能できる本気（ガチ）パスタ。トッピングにミョウバン不使用の”うに”をたっぷりとのせて、さらにパスタソースにも濃厚な”うにソース”を使って店舗で仕込んでいるため”うに“本来の濃厚な甘みと磯の香りが楽しめます。贅沢な”うに”を、比較的お手頃な価格で楽しめます。

※トッピングに使用しているうには、ミョウバン不使用です。

※金額は総額表示（税込価格）です。

◆ウェンディーズとファーストキッチンこだわりの「もちもち生パスタ」

『1皿1皿キチンと、茹でたて、和えたて。』

でき上がりまでのスピードと同じく、ファーストキッチンのパスタにとってなによりも大切なこだわり。

それは、ご注文ごとに1皿ずつ、丁寧にフライパンで仕上げるということ。厨房では、オーダーを受けてから茹で上げ、充分に水気を切ったパスタを、熱したフライパンの上で手早くしっかりソースと絡めます。

だから、ソースとの一体感のある本格的な味わいが、できたてアツアツのうちにお楽しみいただけます。

お皿を陶器に変えたり、生パスタの導入・麺の種類を増やしたりと、年月とともに成長してきたこだわりのパスタ。季節の味覚やトレンド食材、健康・美容を考えたメニューなど、これからもお客様の「いま、いちばんたべたい」を叶えるおいしさをお届けしていきます。

◆ウェンディーズ・ファーストキッチンとは

アメリカ発のハンバーガーチェーン「Wendy’s」と日本生まれのハンバーガー&パスタチェーン「First Kitchen」がコラボレーション。アメリカの本格的なハンバーガーに加え、オリジナル生パスタなど幅広く楽しめるファストフード店として関東、関西を中心に現在76店舗※を展開しています。※2025年10月16日実績

◆ファーストキッチンとは

1977年創業、日本生まれの「ファーストキッチン」は、現在全国に32店舗※を展開するハンバーガーチェーンです。日本人の繊細な味覚にマッチする味を追及した 「ベーコンエッグバーガー」 は創業当時からの人気メニュー。ハンバーガーだけではなく、フレーバーポテトやパスタ・デザートなど、従来のハンバーガーショップにはない、独自のメニュー展開で女性ファンが多いファストフード店です。 ※2025年10月16日実績