【アーツカウンシル東京】空き店舗を活用した創作スペース「START Box」｜墨田区 白鬚でアーティスト募集！［11月17日（月）締切］

公益財団法人東京都歴史文化財団

東京都及び公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京は、アトリエ等を確保することが難しい若手アーティストに創作場所を提供し、継続的な活動を支援する事業「START Box」を展開しています。

この度、 START Box ササハタハツ・お台場に続き、墨田区堤通二丁目の都営白鬚東アパートに「START Box 白鬚」を新規開設します。アトリエに加え、新たに舞台芸術活動を行う方への稽古場も整備しました。これらの施設を利用するアーティストの募集を開始しますので、ぜひご応募ください。

募集概要

1 施設

都営白鬚東アパート２号棟１階（東京都墨田区堤通二丁目３－２）

東武伊勢崎線「東向島駅」から徒歩約12分

※各施設については、START Box公式ウェブサイト(https://startbox.jp/)又はプレスリリースをご覧ください。

2 対象分野

１. 美術、写真、メディア芸術等のビジュアルアーツ分野

２. 演劇、舞踊等の舞台芸術分野 ＼NEW!／

3 募集期間

2025年10月９日(木曜日)14時 から 11月17日(月曜日) 12時 まで

4 応募資格

・ 創作活動場所を必要としていること

・ 満18歳以上40歳程度までであること

・ 都内在住、在勤又は都内の学校を卒業していること など

※ この他詳細は次ページ以降・募集要項をご確認ください。

5 応募方法

募集要項をご覧いただき、オンラインより応募してください。

6 選定等

提出いただいた書類により選定します。

2025年12月上旬（予定）に、応募された方全員に結果を通知します。

詳細は、START Box公式ウェブサイト(https://startbox.jp/)または下記プレスリリース（PDF）をご覧ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d38211-918-66fe128e4fbb318e5d2404fb04a5e6bb.pdf

START Box とは

若手アーティストに制作、交流及び発表の場を提供し、継続的な活動を支援する事業です。2023年に都営住宅等の空き店舗を活用した創作スペース「START Box ササハタハツ」(https://startbox.jp/facility/sasahatahatsu/)、「START Box お台場」(https://startbox.jp/facility/odaiba/)をオープンし、これまで延べ63名が利用しています。そして今回新しくオープンする「START Box 白鬚」を合わせ、3つのアトリエでアーティストの活動を支援します。