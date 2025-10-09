都内産業の活性化に向けた中堅企業の成長促進事業（Next Edge Tokyo）都内経済の成長を牽引し、さらなる飛躍を目指す中堅企業を募集します

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：池田 雅一）は、東京都より「都内産業の活性化に向けた中堅企業の成長促進事業運営業務委託」を受託しています。

都内産業の活性化に向けた中堅企業の成長促進事業（Next Edge Tokyo）では、中小企業やスタートアップを牽引し、都内産業の活性化に重要な役割を果たす中堅企業※の成長促進のため、新事業展開や事業多角化、研究開発等に必要な計画策定からプロジェクト推進までを一気通貫で支援します。

このたび、支援対象となる中堅企業による事業案を募集しますので、お知らせいたします。

※中堅企業：従業員2,000 人以下で中小企業に該当しない企業

1. 事業の概要

東京都内には全国の約半数の中堅企業が立地しています。これらの中堅企業の飛躍を通じて、都内産業が活性化していくことが期待されています。

本事業では、都内経済の成長を牽引し、さらなる飛躍を目指す中堅企業を対象に、事業の計画策定、事業の実現に向けた体制構築や計画実行を支援します。また、事業の実行に向けて取り組む、人材育成、研究開発に必要な機械設備投資、中小企業やスタートアップとの連携（オープンイノベーションやM&Aなど）に必要な経費についても併せて支援します。

■中堅企業の成長促進支援事業補助金について

本事業の支援対象に採択された中堅企業を対象に、本事業を通じて策定した事業計画の実行のために必要な経費を支援する補助事業を予定しています（2026年度開始予定）。詳細については、事業ウェブサイト上にて2026年度に公表を予定しています。

2. 事業案の募集について

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/20489/table/157_1_0039961b044383e7339a065b0c78817e.jpg?v=202510090257 ]

本事業の支援対象となる中堅企業による事業案の募集を2025年10月8日より開始しました。

3. 事業説明会について

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/20489/table/157_2_f897fc8f3280ffd54594544d7aa2d671.jpg?v=202510090257 ]■採択までのスケジュール（予定）

本事業への応募を検討される中堅企業への事業説明会をオンラインで開催します。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/20489/table/157_3_277ae8cd3fe9f8598293509b236e976f.jpg?v=202510090257 ]