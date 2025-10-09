【（株）ジェイアール西日本デイリーサービスネット】“神戸で生まれた”「神戸コロッケ」が10月16日（木）、JR新神戸駅改札内にオープンします！
10月16日（木）JR新神戸駅 アントレマルシェ新神戸店内に「神戸コロッケ」がオープンいたします。神戸・元町に本店を構える「神戸コロッケ」から、旅のお供として手軽に楽しめるコロッケや、手土産にも嬉しい冷凍コロッケを販売します。オープン時にはお得な詰め合わせセットも販売予定ですので、ぜひ、お立ち寄りくださいませ。皆さまにお会いできる日を、心よりお待ちしております。
１．店舗ロゴ・店舗位置図
店舗ロゴ
店舗位置図
２．販売商品
メイン商品
じゃが牛コロッケ
売価：198円（税込）
甘辛く炒めた玉葱と牛ミンチを合わせました。
男爵いもの香りとほくほくの食感がおいしい定番のコロッケです。
おすすめ商品
どらコロ 黒毛和牛ビーフ
売価：429円（税込）
アントレマルシェ新神戸店先行販売！
甘いどら焼きの皮で黒毛和牛の甘味と旨みがおいしい
ビーフコロッケを挟みました。
◆オープニング記念セール
販売期間：10月16日(木)～10月29日(水)
オープンから2週間、下記商品を限定価格で販売いたします。
１. じゃが牛コロッケ4個バッグ （紙袋付き）
売価：751円（税込）
２. 新神戸店限定３種６個バッグ （紙袋付き）
売価：1,419円（税込）
定番人気のじゃが牛コロッケ、季節限定の徳島県産れんこんコロッケ、
境港水揚げ紅ずわい蟹のクリームコロッケを詰め合わせたおすすめコロッケ３種セットです
３．店舗概要
・店舗名 ： 神戸コロッケ アントレマルシェ新神戸店
・開業日時： 10月16日(木) 9:00
・所在地 ： JR新神戸駅 アントレマルシェ新神戸内
・住所 ： 神戸市中央区加納町1丁目3-1
・営業時間： 年中無休 9:00～21:30
・販売商品： コロッケ・冷凍コロッケなど
・運営会社: 株式会社ロック・フィールド（兵庫県神戸市東灘区魚崎浜15-2）
４．「神戸コロッケ」とは
素材と製法にこだわったコロッケのお店です。
北海道北見市端野町産の男爵いもなど、素材本来のおいしさ、日本ならではの四季折々の味わいを大切に商品づくりをしています。
ＵＲＬ：https://www.rockfield.co.jp/brand/kc/